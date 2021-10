Rapport: Heimvende syrarar utsett for grove overgrep

utenriks

– Dei skakande forteljingane om tortur, forsvinningar og mishandling som heimvende flyktningar har måtta halde ut, bør gjere det heilt klart at Syria ikkje er trygt for retur, seier HRW-granskar Nadia Hardman.

Organisasjonen publiserte onsdag ein 70 sider lang rapport, som har fått tittelen «Våre liv er som døden: Retur av syriske flyktninger frå Libanon og Jordan».

Rapporten baserer seg på intervju med 65 personar, blant dei både returnerte flyktningar og familiemedlemmer. Blant desse er det dokumentert 21 arrestasjonar eller fengslingar utan lov og dom, 13 tilfelle av tortur, 3 bortføringar, 5 utanomrettslege drap, 17 tilfelle av forsvinningar og 1 tilfelle av seksuell vald.

Økonomi i ruinar

Blant landa som meiner det er trygt å returnere flyktningar til Syria, er Danmark. Vedtaka deira har vorte sterkt kritisert internasjonalt.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) held på si side fast på at Syria er utrygt og vil berre leggje til rette for frivillig retur av enkeltpersonar, ikkje tvangsretur av heile grupper av syrarar.

Hardman understrekar at den økonomiske situasjonen i Syria òg gjer det umogleg for mange å reetablere seg heimlandet.

– Omfattande brot på eigedomsrettane og andre økonomiske vanskar betyr òg at ein berekraftig retur er umogleg for mange, seier ho.

Krigen i Syria har lagt store delar av landet i ruinar og øydelagt økonomien. Ni av ti syrarar lever i ekstrem fattigdom, og mange er no tvinga til å ta opp lån for å overleve.

FN-topp besøkte Syria

FNs høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi, bad denne veka verda om å yte meir humanitær hjelp til Syria, blant anna å hjelpe dei som har valt å vende heim.

I helga var han på eit todagars besøk til Syria, der han møtte familiar som har vore flyktningar i Libanon eller internt fordrivne i Syria.

– Dei snakka om fleire år med lidingar, og dei er utmatta, sa Grandi, som fortel at familiane no bur i hus med store materielle skadar, og at dei manglar vatn og straum.

– Dei treng framleis skular, og sjukehus, og dei treng noko å leve av. Dette er eit humanitært imperativ, seier Grandi.

Blir oppfatta som illojale

I fleire område av Syria har det ikkje vore krigshandlingar sidan 2018, men både HRW, Amnesty, journalistar og FNs granskingskommisjon for Syria har dokumentert grove overgrep mot heimvende flyktningar.

Fleire har fortalt til HRW at dei blir skulda for illojalitet eller «terrorisme» fordi dei valde å flykte frå Syria.

– Ingen vil vere trygge i Syria før tryggingstenestene sluttar å terrorisere menneske, seier ein 38 år gammal syrisk flyktning i Libanon som reiste tilbake til heimbyen Quneitra sørvest for Damaskus.

I september kom Amnesty med ein rapport som også dokumenterte at tortur og valdtekter mot heimvende syrarar. Andre har vorte bortførte utan at familiane deira har høyrt frå dei sidan.

«Mens fleire land, deriblant Danmark, Sverige og Tyrkia, avgrensar vernet og legg press på flyktningar frå Syria for å få dei til å reise heim, er dei skakande vitnesbyrda i Amnesty Internationals rapport bevis for at det ikkje er trygt å vende tilbake til nokon del av Syria», skriv organisasjonen, som meiner at alle land som returnerer syrarar, overser «dei forferdelege realitetane på bakken» med vitende og vilje.

Pressar flyktningar bort

HRW peikar på at fleire av Syrias naboland har vedteke lover og reglar som gjer livet til flyktningane vanskelegare, i eit forsøk på å presse dei heim. Riving av bustadar, portforbod og utvising av flyktningar frå lokalsamfunn er blant tiltaka i Libanon.

I Jordan er arbeid i fleire bransjar berre reserverte for jordanske statsborgarar. Det gjer det vanskeleg å finne eit levebrød, og berre 2 prosent av flyktningfamiliane i Jordan har nok middel til å skaffe seg nok mat.

Likevel er det ifølgje HRW ikkje nokon vesentleg auke i talet på flyktningar som vender heim frivillig frå Jordan og Libanon. Dei som dreg, er ofte under ekstremt press samtidig som dei har lite informasjon om forholda i heimlandet.

Store interne kriser

I byrjinga av krigen ønskte begge land syriske flyktningar velkomne, men etter kvart har fordommane og uviljen mot syrarane auka. Dei to landa har til saman teke imot bortimot 3 millionar flyktningar, og mange syrarar har fungert som billig arbeidskraft medan landa sine eigne borgarar slit med å finne arbeid.

Libanon gjennomlever for tida ein av dei verste økonomiske krisene i verda nokosinne, samtidig som det er frykt for auka sekterisk vald.

HRW meiner at det er givarlanda i verda som må fullfinansiere dei humanitære programma for syriske flyktningar både i Jordan, Libanon og andre naboland.

Ber danskane om U-sving

Så lenge det ikkje finst truverdig informasjon om kva som vil møte dei syriske flyktningane når dei kjem heim, må alle land rekne Syria som utrygt, meiner HRW, som spesielt ber Danmark om å gjere om avgjerda si.

– Ikkje noko land bør tvinge flyktningar til å returnere til Syria så lenge den syriske regjeringa gjer seg skuldig i omfattande menneskerettsbrot. Etter ti år risikerer heimvende flyktningar framleis å bli forfølgde av den same regjeringa som dei flykta frå, seier Hardman.

(©NPK)