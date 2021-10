Biden dreg til heimbyen Scranton for å sanke støtte til hjelpepakkane

utenriks

Intern usemje blant demokratane i Senatet om storleiken på pakkane har trenert godkjenninga, men no tyder dei siste utsegnene til senator Chuck Schumer på at ei avklaring er innanfor rekkjevidd.

Ein infrastrukturpakke på 1.200 milliardar dollar er det semje om. Desse pengane skal spreiast ut over landet og setje i stand falleferdige bruer, holete motorvegar og nedslitne toglinjer.

Alle pakkars mor

Men ein endå større pakke med velferds- og klimatiltak som gjeld den vanlege amerikanaren i kvardagen, har det vist seg umogleg å få støtte for. Demokratane har eit hårfint fleirtal i Senatet, men to av deira eigne meiner omfanget av pakken er altfor stort.

Dei deler heller ikkje planen til Biden-administrasjonen om å reversere skattekutt frå Trump-tida for å skaffe pengar. No ligg det an til at demokratane har komme fram til ein revidert modell for å finansiere den nye velferds- og klimapakken.

Eit forslag om skjerping av selskapsskatten frå 21 prosent til 26,5 prosent blir lagt vekk, men ein minstesats på 15 prosent blir innført. Det blir òg innført ein såkalla milliardærskatt, der USAs aller rikaste skal betale ein ny skatt på utbytte av investeringar. Dette gjeld personar med verdiar som overstig ein milliard dollar. Færre enn 1.000 amerikanarar blir ramma av dette.

Heim til røtene

Desse elementa i finansieringa av pakken på rundt 2.000 milliardar dollar sirkulerte i Kongressen samtidig som Biden drog til Scranton, der han budde nokre år i oppveksten, for å snakke til middelklassen om at verdiane til heimbyen hans ligg i kjernen av dei store pakkane.

Presidenten foreslo opphavleg ei ramme på 3.500 milliardar dollar for den største pakken, men dette forslaget er no dødt. Det kvite hus antydar at administrasjonen kan godta at sluttsummen blir liggjande mellom 1.900 og 2.200 milliardar.

Ein av nølarane, senator Joe Manchin, vil ha beløpet ned til 1.500 milliardar dollar. Dersom semja ligg nærmar dette lågaste talet, inneber det ei betydeleg svekking av Bidens ambisiøse planar om gratis utdanning og reinare energi.

Historisk omfang

Sjølv om velferds- og klimapakken truleg blir betydeleg nedskalert i forhandlingane mellom Biden-administrasjonen og dei demokratiske leiarane i Kongressen, er det like fullt snakk om føderale løyvingar av historisk omfang.

– Vi nærmar oss ei avklaring. Vi ønskjer å ha ein avtale på bordet innan utgangen av veka. Alle må inngå kompromiss om vi skal komme fram til det nivået vi alle kan stille oss bak, seier Schumer, leiaren for demokratane i Senatet.

Han legg til at ingen får det akkurat som dei vil, men forsikrar at demokratane uansett vil levere på det kjerneløftet dei gav det amerikansk folk under valkampen.

Demokratane i Kongressen kjenner aukande uro for at dei ikkje snart har noko å vise det amerikanske folket etter løfta før valet. Mange synest det er vanskeleg å forklare dei heimlege veljarane sine akkurat kva pakkane med dei talrike enkeltpunkta eigentleg inneheld.

– Kva ligg det i dette fordømde forslaget, sa den uavhengige Bernie Sanders i ei pressemelding onsdag.

