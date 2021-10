Klimaverstingen betong skal bli grønare

utenriks

Berre Kina og USA slepp ut meir klimagassar enn det fiktive landet betong. Materialet som er heilt essensielt for byggjeindustrien verda over, er ein klimaversting. Men det blir jobba med å gjere betongen grønare.

Sement er eitt av dei mest brukte materiala på jorda, og kvart sekund blir det i snitt brukt rundt 150 tonn sement for å lage betong. I alt blir produsert 14 milliardar kubikkmeter betong kvart år.

Åleine utgjer produksjonen så mykje som sju prosent av dei globale CO2-utsleppa, tre gonger så mykje som luftfarten.

– Det er meir enn alle utsleppa frå EU eller India, berre så vidt bak Kina og USA, seier Valérie Masson-Delmotte, ein av rådgivarane til FNs klimapanel.

Dette stammar utsleppa frå

Urbaniseringa skyt framleis fart i mellom anna Afrika og Asia, så ingenting tyder på at det blir mindre etterspurnad etter betong med det første.

Sement er bindemiddelet som gjer grus og småstein til betong. Det blir hovudsakleg laga av klinkbrent stein eller leire. Under oppvarminga blir CO2 produsert i stor skala.

I produksjonen av eitt tonn sement blir det omtrent danna like mykje CO2. Denne kjemiske reaksjonen, som har vore meir eller mindre den same sida sement først vart utvikla for over 200 år sidan, står for 70 prosent av utsleppet frå sektoren.

Resten kjem frå energien som trengst for å fyre opp smeltekammeret.

Vil bli karbonnøytral

Betongindustrien har som mål å bli karbonnøytral innan 2050, og i oktober vart det vedteke at utsleppa skal kuttast med 25 prosent innan 2030. Det vil utgjere fem milliardar tonn CO2 i løpet av eit tiår.

For å nå målet er industrien i stor grad avhengig av teknologiar som karbonfangst og -lagring (CCS), som enno ikkje er på plass i ein betydeleg skala.

Industrien har òg foreslått å vinne tilbake gammal betong og nytte biobrensel i smelteomnane.

Statlege gigantar som Kinas nasjonale byggjematerialselskap har lova å ta del i vegen mot å bli karbonnøytral.

Fleire selskap jobbar med å finne løysingar på utsleppsproblema. Amerikanske Solidia vil fange CO2 og bruke det til å tørke betongblandinga, noko som også gjer at det trengst mindre vatn i produksjonen.

I Canada ser CarbonCure på korleis ein kan sprøyte inn flytande CO2 i betong for å lagre det der.

Blir drive av oppstartsbedrifter

Andre selskap prøver å lage ein ny og grønare type sement ved å bruke resirkulerte materiale. Ein dryg firedel av betongen i Storbritannia blir no produsert på denne måten.

Det er venta at dei store produsentane vil vente med å gå over til den nye teknologien til den er meir utprøvd. Selskapa viser òg til at det vil ta tid å modernisere produksjonsutstyret.

Derfor er det mindre oppstartsbedrifter som no leier an. Ein av dei er Hoffman Green Cement, som lagar sement i Frankrike frå industrielt avfall som slam, slagg og oske frå kolforbrenning.

Sjølv med ein prislapp på omtrent 250 kroner per kvadratmeter er etterspurnaden etter produktet stor, seier stiftaren til selskapet Julien Blanchard.

– Sementindustrien vil kvitte seg med utsleppa innan 2050. Med løysinga vår kan vi starte allereie no, seier han.

(©NPK)