Koronasmitten stig kraftig igjen

Verdshelseorganisasjonen kunngjorde denne veka at det er sett ein milliard vaksinedosar i Europa. Men i mange land er vaksinasjonsgrada framleis låg, og den siste veka er det registrert ein smitteauke på 7 prosent i Europa.

Mykje av smitteauken er registrert i Aust-Europa, mellom anna i Russland, Romania, Slovenia og Bulgaria.

I Romania, der vaksinasjonsgrada berre er på litt under 35 prosent, har smitten gått i taket den siste tida, og sjukehusa er så sprengde at alvorleg sjuke pasientar må sendast utanlands. Vekegjennomsnittet har overstige 15.000, målt mot under 5.000 for rundt ein månad sidan.

Vaksinasjonsgrada i landet er låg som følgje av utbreidd vaksineskepsis. Også i Bulgaria er vaksineskepsisen høg, medan smittetala går oppover.

– Vi forstår folks bekymringar, og dei har rett til å setje seg inn i vaksinane og ta ei informert avgjerd. Men det er no ein må ta avgjerda, for risikoen for å bli smitta aukar, seier Romanias helseminister Ioana Mihaila til Financial Times.

Alle EU-land har no vaksinert minst halvparten av befolkninga, med unntak av Romania og Bulgaria, ifølgje avisa.

Auke i Belgia

Det er ikkje berre i Aust-Europa situasjonen har forverra seg dei siste vekene. I Belgia fryktar regjeringa at landet er ved starten av ei ny kraftig smittebølgje. Styresmaktene har tidlegare letta på reglar om munnbind, men har byrja å oppmode befolkninga til igjen å finne fram munnbindet.

– Vi er heilt klart inne i ei fjerde bølgje, seier helseminister Frank Vandenbroucke til VRT.

Samanlikna med førre veke har smitten auka med over 50 prosent. Også talet på innleggingar har auka kraftig.

– Vi kjem til å oppleve ein stor auke i smitte og, uheldigvis, innleggingar, seier han.

I Nederland har òg helsevesenet vorte sett under press i det siste. Smittetala har nådd sitt høgaste nivå sidan gjenopninga i slutten av juli, skriv Reuters.

Dei fleste på sjukehus med koronasmitte er ikkje vaksinerte, ifølgje folkehelseinstituttet i landet.

Høg smitte

I Storbritannia, som var landet i Europa som først fekk skikkeleg fart på vaksinasjonen, blir det no registrert meir smitte enn i Frankrike, Tyskland, Italia og Spania til saman, ifølgje CNN.

Så godt som alle restriksjonane vart oppheva i juli, og smitten har halde seg høg og no byrja å stige ytterlegare.

– Usedvanleg politikk fører til usedvanlege resultat. Det er veldig føreseieleg. Dette er ein konsekvens av å opne opp alt, seier Deepti Gurdasani, epidemiolog ved Queens Mary University i London til CNN. Ho varslar at situasjonen vil forverre seg når vinteren for alvor set inn.

Trøbbel i Russland

I Russland, der vaksineskepsisen òg er utbreidd, er situasjonen minst like alvorleg. Så langt er berre 45 millionar russarar, eller 32 prosent av befolkninga på 146 millionar, fullvaksinert.

Onsdag vart det registrert over 1.000 koronarelaterte dødsfall, noko som er det høgaste sidan starten av pandemien. Talet på døde har auka nesten kvar einaste dag dei siste vekene.

Styresmaktene har hittil unnlate å starte ei ny, omfattande nedstenging som den i fjor som ramma økonomien og oppslutninga om president Vladimir Putin. Men no har Putin gitt ordre om ei friveke i slutten av månaden i eit forsøk på å bremse smitten.

Moskvas ordførar Sergej Sobjanin har allereie innført nye tiltak for første gong sidan sommaren. Blant dei er at alle uvaksinerte over 60 år må arbeide heimanfrå fram til februar, at bedrifter må la minst ein tredel av dei tilsette jobbe heime, og eit utvida krav om vaksinasjon for tilsette i servicesektoren.

Mellom 28. oktober og 7. november stengjer Moskva ned alle ikkje-nødvendige tenester for å slå ned på smittebølgja, kunngjorde styresmaktene torsdag. Matbutikkar, apotek og andre nødvendige tenester skal halde fram med å vere opne, medan sports- og kulturarrangement og butikkar som ikkje sel nødvendige varer, må stengje.

Strengt i New Zealand

Smitten har òg auka i andre land som lenge har hatt svært strenge smittevernrestriksjonar. I New Zealand har det for første gong sidan koronapandemien braut ut, vorte registrert eit tresifra tal smitta på eitt døgn.

Landet, som har følgt ein strategi om å slå viruset ned til null, har igjen innført strenge restriksjonar etter at det vart registrert eit smittetilfelle 18. august.

Kina har òg hatt ein koronastrategi som går ut på å ikkje ha noko smitte i samfunnet. Men eit nytt utbrot har fått styresmaktene til å innstille hundrevis av flygingar, stengje skular og starte massetesting i fleire regionar.

