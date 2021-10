Nord-Korea hevdar rakett ikkje var retta mot USA

utenriks

Ein talsmann for departementet kritiserer reaksjonen til FNs tryggingsråd og USA etter oppskytinga tysdag.

Prøveoppskytinga av det ubåt-baserte ballistiske missilet var berre ledd i normal vitskapleg verksemd, seier talsmannen.

– Å kritisere DPRK (Nord-Korea) for å utvikle og teste same våpensystem som USA har eller er i ferd med å utvikle, er eit klart uttrykk for dobbeltmoral, heiter det.

FNs tryggingsråd kom saman bak lukka dører onsdag for å drøfte oppskytinga. Sjølv om dei ikkje vedtok ein resolusjon, sende Irland, Estland og Frankrike ut ei fråsegn der dei kalla oppskytinga ein provokasjon.

