Pandemien fører fleire barn ut i væpna konfliktar i Sahel

Rapporten er laga av Migration Studies and Research Group på oppdrag frå Redd Barna. Den viser at barn som lever i Sahel-regionen no står i langt større fare for å bli ulovleg rekruttert av væpna grupper. Ei av årsakene er at barna har vore utan skule i snart to år på grunn av pandemien.

– Dei væpna gruppene fører no ein meir medviten og kalkulert rekrutteringsstrategi. Dei lovar til dømes barna telefonar, motorsyklar og pengar, heiter det i pressemeldinga frå Redd Barna. Det fører til at eit alarmerande høgt tal barn lèt seg lokke. Nøyaktig kor mange barn som er rekrutterte har ikkje studien noko svar på.

Dei fleste barna som blir rekrutterte er har droppa ut av skulen eller har ikkje har tilgang til skule. Barn heilt ned i sjuårsalderen blir rekruttert for å samle etterretning om lokalsamfunna sine, heiter det i rapporten.

Søkjar vern

Intervju med tidlegare barnesoldatar som er utførte 23 stader i regionen, viser at mange barn blir med i gruppene fordi dei søkjer vern og tryggleik. Nokon ønskjer òg å oppfylle det dei oppfattar som ei religiøs plikt.

21 år gamle «Abdou» byrja i ei væpna gruppe i Burkina Faso då han var barn. Abadou er berre eit kallenamn for å verne han.

– I over fire år var eg med i den væpna gruppa. Eg vart med dei fordi eg ikkje gjekk på skule eller jobba. Dei var mitt einaste alternativ, seier han. «Abadou» fortel at han vart kjend med gruppa på religiøse møte.

Gruppa hadde behov for motiverte menneske, og dei såg etter barn og unge vaksne i alderen 15–25 år, fortel han.

Vart straffa for alt

I Niger fortel 22 år gamle «Mouhamadou» at han var knytt til ei væpna gruppe i tre år. Han vart med i gruppa etter at venner hadde fortale han om den.

– Eg vart med av to grunnar: Det første var at eg ville drive jihad for religionen min. Den andre var at dei lova å betale meg og at eg etter kvart kunne bli embetsmann, fortel han.

– Men eg innsåg fort at det ikkje var det livet eg ønskt meg: Barn vart straffa for alt – frå forræderi til den minste feil. Barn vart nekta mat, låst inne på framande stadar eller vart drepe – alt etter feil dei hadde gjort, fortel han.

– Det er sant at du kan tene pengar i gruppa. Men kva skal du bruke dei til, legg «Mouhamadou» spørjande til.

Desperat situasjon

Redd Barna har vore til stades i Sahel sidan byrjinga av 1980-talet. Organisasjonen åtvarar om at pandemien no har skapt ein endå vanskelegare og meir desperat situasjon for barna i regionen. Risikoen for at både gutar jenter blir rekrutterte av militante grupper har derfor auka. Slik rekruttering er både brot på barns rettar og folkeretten.

Organisasjonen er òg svært bekymra for den manglande responsen i verda for å hjelpe barn i regionen. Over 1,4 millionar menneske er framleis drivne på flukt i regionen, over halvparten av dei er under 15 år.

Redd Barna-sjef Eric Hazard ber styresmaktene i Sahel-regionen og det internasjonale samfunnet til å forplikte seg til å finansiere barns utdanning og verne dei mot ulovleg rekruttering.

– Vold og fattigdom trugar tryggleiken til millionar av barn i Burkina Faso, Mali og Niger. Barn i regionen står overfor ei alvorleg krise. Dei treng vern og dei treng tilgang til utdanning, seier han.

Skulegang gir vern

Over 4.000 skular er stengde i regionen på grunn av pandemi og uvisse, fortel Hazard.

Likevel er berre 11 prosent av dei til saman 200 millionar dollarane som trengst for å svare på krisa skaffa til vegar.

– Før pandemien var åtte millionar barn utan skulegang på grunn av vald og uvisse. Jo lenger barna er borte frå skulen, jo større fare har dei for å bli tvangsrekruttert. Moglegheit til å gå på skule gir barn auka vern – ein trygg stad å vere, understrekar Hazard.

