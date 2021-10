utenriks

I fase tre av testen deltok 10.000 personar over 16 år på eit tidspunkt då delta var den dominerande varianten, heiter det.

– Resultatet gir ytterlege bevis for at det er klare fordelar ved såkalla booster-injeksjonar for å halde oppe vernet mot covid-sjukdommen, seier Pfizer-sjef Albert Bourla.

