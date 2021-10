Rapport: Rike bør betale for større klimaavtrykk

utenriks

Rapporten er publisert i forkant av klimatoppmøtet COP26 i Glasgow, som startar om halvanna veke.

CO2-utsleppa er i ferd med å ta seg opp igjen til nivået før koronapandemien. Data viser at den rikaste prosenten av befolkninga i verda slapp ut 110 tonn CO2 per hovud i 2019, noko som betyr at dei står for 17 prosent av utsleppa i verda, ifølgje leiaren for studien Lucas Chancel.

Han er professor ved Paris School of Economics og ein av WILs direktørar.

Behov for nye inntekter

Medan den rikaste tidelen av befolkninga i verda er ansvarleg for halvparten av alle utslepp, er den fattigaste halvdelen ansvarlege for berre 12 prosent, noko som inneber at dei i snitt slepp ut 1,6 tonn CO2.

– Regjeringar treng nye inntektskjelder for å investere i grøn infrastruktur, seier Chancel, som meiner at progressive økologiske skattar er vegen å gå.

– Slike verktøy vil truleg vere meir politisk berekraftig enn karbonavgifter på forbruk, som rammar låginntektsgrupper hardt, og som ikkje bidreg særleg til å redusere utslepp frå dei svært rike, seier han.

Tiltak treffer feil

Studien konkluderer òg med at byrda av klimapolitikken som er innført for å avgrense klimaendringane, har vore uforholdsmessig stor for forbrukarar med låg inntekt, spesielt som følgje av CO2- og energiskattar.

– Det bør leggjast meir vekt på politiske tiltak som rammar rikare grupper via skattar på delen dei forureinar, seier Chancel.

Ikkje berre har rike menneske ein tendens til å forureine meir. Rike land får òg eit langt større klimaavtrykk når ein tek i betraktning forbruket av alle varene som blir importerte frå utlandet, ifølgje rapporten.

