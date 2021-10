Rapportar: Helseproblem knytt til global oppvarming aukar

utenriks

Dei årlege rapportane til det medisinske tidsskriftet Lancets prosjekt «Countdown» ser på 44 helseindikatorar som kan knytast til klimaendringane, blant dei svolt, smittsame sjukdommar og dødsfall under hetebølgjer.

– Aukande temperaturar har konsekvensar, seier ein av medforfattarane, professor Kristie Ebi ved Washington-universitetet, til AP.

Dei to rapportane – ein om USA og ein med eit globalt perspektiv – trekkjer fram fleire urovekkjande utviklingstrekk. Blant dei er at sårbare personar kan bli meir utsette for farleg heite, og fleire sjukdommar kan blomstre opp ved kystlinja som følgje av høgare temperaturar.

(©NPK)