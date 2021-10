Sjukepleiarar skal ha vorte skotne under protest i Eswatini

utenriks

Styrkane skal ha skote med skarpt for å bryte opp demonstrasjonen mot kong Mswati III.

Protesten fann stad onsdag, same dag som kongedømmet stengde internett. Det var framleis stengt torsdag.

Ifølgje Swazilands demokratiske sjukepleiarforbund vart sjukepleiarar og andre arbeidarar møtte av mange politi og soldatar då dei samla seg i ein park for å demonstrere.

– Dei vart splitta opp på brutalt vis og spreidd utover hovudstaden. Då dei sprang, vart dei skotne med skarp ammunisjon, opplyser forbundet.

I alt 30 helsearbeidarar har fått behandling for skadar, og fire må opererast.

Protestane mot det autoritære regimet har spreidd seg til stor delar av Eswatini, som tidlegare var kjent som Swaziland. Onsdag vart over 80 menneske skadde.

Kong Mswati er styrtrik, har 15 koner og har absolutt makt i eitt av det fattigaste landa i verda. To tredelar av befolkninga lever i fattigdom, og ein firedel av den vaksne befolkninga er hivsmitta.

Den siste runden med protestar har vart i over to veker. Studentar, offentleg tilsette og transportarbeidarar har gått i front. Dei krev demokrati og at kongen gir frå seg makt.

Sidan juni har minst 29 menneske vorte drepne i det som er den verste uroa som nokosinne har ramma landet.

(©NPK)