Tre svenske kvinner og åtte barn har komme heim frå Syria

utenriks

Alle dei tre kvinnene som landa på svensk jord torsdag, kjem til å bli mistenkt for krigsbrotsverk, får SVT stadfesta av etterforskingsgruppa til politiet for krigsbrotsverk.

Kvinnene vart møtte av politiet på Arlanda-flyplassen, og barna er tekne hand om av sosiale styresmakter, opplyser utanriksminister Ann Linde.

– Slik Säkerhetspolisen (Säpo) har tilrådd, har personell frå UD, tryggingspersonell og representantar for sosiale styresmakter sørgt for at utvisinga har skjedd på eit så kontrollert vis som mogleg, siger Linde.

Lette

– Dei kvinnene som frivillig reiste til Syria for å støtte ei terrorsekt, kjem til å måtte stå til ansvar for handlingane sine. Eg er letta over at barna endeleg har fått komme heim, legg utanriksministeren til.

Innanriksminister Mikael Damberg kan ikkje kommentere eventuelle mistankar mot kvinnene, men konstaterer at det går føre seg fleire etterforskingar mot dei svenskane som tidlegare har komme heim.

– Sverige har ikkje valt å reise ned og hente heim kvinner og barn frå leiren, men i staden venta på den rettslegen prosessen frå det kurdiske sjølvstyret, siger Damberg.

– Utgangspunktet vårt er at om ein deltek i terrorverksemd der nede, så er det best om ansvarleggjeringa skjer i regionen, utdjupar han.

Plikt

Men det kurdiske sjølvstyret har ifølgje Damberg komme fram til at dei ikkje har bevis for å gå vidare med ei straffeforfølging av dei svenske kvinnene, som dermed vart utviste.

– Då meiner vi at vi har ei plikt til å ta imot utviste statsborgarar, ikkje minst på eit ordna vis for at barna skal ha det bra, siger innanriksministeren.

Dei tre kvinnene og dei åtte barna forlét Roj-leiren nordaust i Syria onsdag morgon lokal tid, ifølgje Expressen. Dei skal ha reist til det nordlege Irak før dei sette kurs mot Sverige og landa på flyplassen utanfor Stockholm i 17-tida torsdag.

Lauslate

I byrjinga av september landet dei første tre svenske kvinnene og barna som var utviste av det kurdiske sjølvstyret. To av dei vart innleiingsvis arresterte, sikta for krigsbrotsverk i Syria. Dei er sidan lauslatne. Ifølgje påtalemakta er dei framleis mistenkte for brotsverk.

– Etterforskinga går føre seg, og vi gjer dei grepa som vi meiner er best for å komme vidare, siger aktor Karolina Wieslander.

