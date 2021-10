Trumps revansj – lanserer eige sosialt nettverk

utenriks

Den nye plattforma har fått namnet Truth Social og er eigd av eit nyetablert medieselskap Trump Media & Technology Group (TMTG), som Trump skal leie sjølv, ifølgje USA Today.

Ifølgje ekspresidenten lanserer han plattforma for å motstå «tyranniet» til teknologigigantane.

– Vi lever i ei verd der talibanarane har eit enormt nærvær på Twitter, medan den amerikanske favorittpresidenten din har vorte teia i hel, seier Trump i ei fråsegn onsdag kveld amerikansk tid.

– Vil sende ut sanning

TMTG har fusjonert med teknologiselskapet Digital World Acquisition Corp for å kunne bli børsnotert, ifølgje ei pressemelding frå TMTG.

Det nye sosiale mediet skal finnast i ein betaversjon for spesielt inviterte gjester frå november. Ein betaversjon er eit dataprogram som framleis er under utvikling.

Planen er at TMTG òg skal starte ein abonnementsbasert strøymeteneste.

– Eg er glad for å kunne sende ut min første TRUTH (sanning) på TRUTH Social innan kort tid. TMTG vart danna for å kunne gi ei stemme til alle, seier Trump.

Skulda for løgn

Trump vart kasta ut av ei rekkje sosiale medium etter storminga av Kongressen 6. januar i år. Grunnen var at han vart skulda for å ha oppmoda til storminga og for å ha spreidd løgnar om at presidentvalet var prega av fusk.

Sidan utestenginga har han vurdert å lansere si eiga sosiale plattform. I mai prøvde han å introdusere ein blogg på nettsida si, men forsøket fekk ikkje noko gjennomslag og vart avvikla etter kort tid.

Før han vart utestengd, hadde Trump 88 millionar følgjarar på Twitter. Mange av dei meiner at han har ei oppriktigheit som andre politikarar manglar.

