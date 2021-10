Alec Baldwin fyrte av rekvisittvåpen – filmfotograf mista livet

utenriks

Den 42 år gamle filmfotografen Halyna Hutchins vart flogen til sjukehus, der ho vart stadfesta død. Den 48 år gamle regissøren Joel Souza får akuttbehandling, opplyser politiet i Santa Fe i New Mexico.

Polititalsmann Juan Ríos stadfestar at Baldwin handterte våpenet sjølv.

Ríos opplyser at politiet prøver å finne ut om hendinga var ei ulykke. Det er ingen siktingar i saka, og etterforskinga er open, påpeikar polititalsmannen i ei pressemelding.

Blir avhøyrt

Ei etterforskingskjelde seier til avisa Santa Fe New Mexican at 63 år gamle Baldwin, som er produsenten av filmen, har vorte avhøyrt. Ein fotograf og journalist frå avisa såg Baldwin gråtande utanfor kontoret til sheriffen, skriv avisa.

Ein talsperson for Baldwin har sagt at ulykka skjedde som følgje av at eit rekvisitt-våpen med lausskot som blir brukt i innspelinga, vart fyrt av ved eit mistak.

Politiet vart tilkalla i 2-tida torsdag ettermiddag til ranchen Bonanza Creek Ranch, som har vorte brukt til mange filminnspelingar tidlegare, inkludert Tom Hanks' siste western i fjor.

Politiet avhøyrer vitne og undersøkjer korleis våpenet kunne fyrast av, og kva slags prosjektil som eventuelt vart brukte. Det blir rekna som lite sannsynleg at nokon kan bli drepne av lauskrut på mellomlangt hald.

Stansa

Produksjonen av westernfilmen «Rust» er mellombels stansa som følgje av hendinga. Filminga skulle halde fram til ut i november.

Filmen, som er sett til 1880-talet, handlar om ein 13 år gammal gut som må greie seg sjølv etter at foreldra døydde, og som er på rømmen med bestefar sin etter å ha vorte dømd til døden for å ha skote ein person. Bestefaren blir spelt av Baldwin.

Hutchins, som var kamerasjef under innspelinga, er utdanna ved American Film Institute og arbeidde med fleire kortfilmar før ho leidde fotograferinga av actionfilmen «Archenemy» i 2020.

Ho var spådd ei stor framtid i filmbransjen, og i 2019 vart ho framheva som ei såkalla «rising star» av bladet American Cinematographer.

Reaksjonar

– Eg er så lei meg for å miste Halyna. Og så rasande for at noko sånt kunne skje under ei innspeling, sa «Archenemy»-regissør Adam Egypt Mortimer på Twitter.

Det er ikkje første gong liknande episodar skjer. I 1993 vart Bruces Lees 28 år gamle son Brandon drepen etter å ha vorte treft av det som skulle vore eit lausskot under filminga av ein dødsscene. Under obduksjonen vart det funne ei ekte kule i ryggen hans.

Og i 1984 skaut skodespelaren Jon-Erik Hexum seg i hovudet med eit lausskot medan han leika russisk rulett med eit 44 magnum-våpen under filminga av ein TV-serie.

