Britiske parlamentarikarar får tilbod om tryggingsvakter

utenriks

I eit felles brev frå innanriksminister Priti Patel og speaker i Underhuset sir Lindsay Hoyle står det at parlamentarikarar er i fare på grunn av «eit mindretal av fiendtlege individ».

Dei skriv òg at medlemmer i det britiske parlamentet vil «med rette vere uroa for eigen tryggleik og for sine tilsette».

Brevet kom kort tid etter at ein domstol vart fortald at den 25 år gamle mannen som er sikta for å ha drepe Amess, skal ha planlagt å drepe ein parlamentarikar i to år. I tillegg har andre parlamentarikarar vorte drepne tidlegare, mellom anna Joe Cox i 2016.

