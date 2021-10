utenriks

Sidan militærjuntaen tok makta i Myanmar gjennom eit militærkupp 1. februar i år, har over 1.000 personar vorte drepne og over 8.000 fengsla.

Militæret kunngjorde måndag denne veka at over 5.000 personar skulle lauslatast under den buddhistiske Thadingyut-feiringa. Det er vanskeleg å anslå kor mange som i realiteten har vorte lauslaten.

Ifølgje observatørgruppa AAPP har minst 110 personar som vart lauslatne, igjen vorte fengsla.

