– Det er ikkje rom for kompromiss når det gjeld Kinas kjerneinteresser, seier talsmann for utanriksdepartementet, Wang Wenbin.

I åtvaringa han sende USA, sa han at USA må opptre og uttale seg med varsemd når det gjeld Taiwan.

Under ein spørsmålsrunde på CNN torsdag sa Biden at USA kjenner seg forplikta til å forsvare Taiwan om øya skulle bli angripen av Kina. Kina meiner Taiwan tilhøyrer dei og seier at ei gjenforeining vil skje ein dag.

