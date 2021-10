Rapparen Einár (19) skoten og drepen i Stockholm

utenriks

Då det vart kjent at det var rapparen Nils «Einár» Grönberg som vart drepen i Hammarby sør i Stockholm torsdag kveld, vart kommentarfeltet under dei siste Instagram-innlegga hans fylt med kommentarar.

Rapparen Trobi, som er med på Einárs siste lét «Fast här i trakten», beskriv på Instagram-profilen sin hendinga som uverkeleg. Han seier dei to hadde snakka saman dagen før.

– Einár var ein sann bror for meg, og eg kjem til å sakne han veldig. Vi sleppte det første albumet vårt førre veke, og det kjennest uverkeleg sidan eg prata med han for ein dag sidan, skriv han.

Popsongaren Victor Leksell skriv på Instagram at han kjende seg som ein storebror for Einár. Han skriv at rapparen ville bort og hadde planlagt å kjøpe hus i Kungsbacka.

Einár har millionar av avspelingar på Spotify med fleire låtar som har toppa listene, og har mellom anna vunne prisar på Grammisgalan.

Døydde av skadane

Politiet fekk melding om skytinga i Hammarby i ellevetida torsdag kveld. Seinare vart det opplyst at mannen som var treft, døydde av skadane, og at pårørande har vorte varsla.

– I går vart Einár dessverre drepen, og det er grunn til å tru at det er knytt til organisert kriminalitet, seier Jan Nilsson, talsperson for Södermalm-politiet, til avisa Mitt i.

Han seier at politiet fann 19-åringen då dei kom til staden like før klokka 23.

– Vi hjelpte ambulanse og medisinsk personell på staden, men han vart ganske fort konstatert død av det medisinske personellet, seier Nilsson.

Det er fleire overvakingskamera i området der drapet skjedde, noko som gjer at hendinga kan ha vorte fanga på film.

– Det kan finnast opptak vi kan analysere. Vi har henta inn filmane, og dei skal analyserast. Arbeidet har gått føre seg sidan midnatt, seier Ola Österling, pressetalsperson for Stockholm-politiet, til Aftonbladet.

Levde med truslar

Ifølgje Expressen har rapparen i lengre tid vore utsett for truslar, men avisa skriv ikkje kvifor og av kven. Den siste tida har han vore aktiv i sosiale medium, der han har posta bilete frå Spania, Nederland og Dubai.

Han skal òg ha brukt mykje tid i Stockholm den siste tida, ifølgje avisa.

Aftonbladet skriv at det skal ha vore skotpremie på rapparen. 9. oktober vart Einár ifølgje avisa arrestert etter at ein person vart knivstukken på ein restaurant i Stockholm.

To andre vart òg arresterte, ein av dei òg artist. Dei vart seinare lauslatne, men mistankane mot dei har stått ved lag. Etter hendinga skal trusselbiletet mot rapparen ha vorte kraftig forsterka, ifølgje Aftonbladet.

I 2020 var Einár involvert i ei oppsiktsvekkjande sak, der han etter seiande vart bortført av ei gruppe maskerte menn som trua han med kniv og stal Rolex-uret hans. Han ville ikkje samarbeide med politiet og sa det berre var eit PR-stunt.

Høyrde skot

Lane Lalonde bur i Hammarby sjöstad og var utandørs då drapet skjedde.

– Eg høyrde skytinga då eg var ute med hunden, seier han til nyheitsbyrået TT.

Linda, som ikkje vil stå fram med sitt fulle namn, seier ho var heime med dotter si då dei høyrde fleire skot i ellevetida.

– Vi lukka vindauga, og det var mange politibilar der. Det er eit fint område, det har aldri skjedd noko her. Derfor er vi redde no, seier ho.

Ingen arresterte

Natt til fredag brukte politiet helikopter i søk etter gjerningspersonar.

– Det finst opplysningar om at ein eller to personar sprang frå staden, seier pressetalskvinna til politiet Carina Skagerlind.

Skagerlind seier at fleire personar er henta inn til avhøyr, ikkje fordi dei er mistenkte, men fordi dei kanskje kan fortelje noko om hendinga.

– Tragisk

Fleire svenske politikarar reagerer på drapet på rapparen. Sveriges statsminister Stefan Löfven beskriv dødsfallet som tragisk.

– Det er eit ungt liv som blir rive vekk, og eg forstår at han har betydd mykje for mange unge menneske. Det er tragisk at endå eit ungt liv blir rive vekk, seier han til svenske journalistar i Brussel.

Innanriksminister Mikael Damberg sender tankane sine til familien og andre som sørgjer. Justispolitisk talsperson for Moderaterna, Johan Forssell, seier drapet føyer seg inn i rekkja av omsynslause valdshandlingar som har vorte daglegdags.

