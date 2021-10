Spekulasjonar om dronning Elizabeths helse

utenriks

Buckingham Palace opplyste onsdag morgon at ho droppa ei planlagd reise til Nord-Irland fordi legane hennar rådde henne til å ta ein kviledag.

Men etter at avisa The Sun skreiv om det, måtte kongehuset torsdag kveld innrømme at ho hadde teke nokre prøvar på sjukehus og vore der over natta.

Ho reiste tilbake til bustaden sin på Windsor-slottet frå det private King Edward IIIs Hospital i London torsdag morgon, ifølgje kongehuset «ved godt mot».

Nyheitsbyrået Press Association skriv at sjukehusopphaldet ikkje vart kunngjort fordi det var venta at det berre skulle bli eit kort opphald. Ho vart over natta av «praktiske grunnar» fordi det var for seint å køyre dei 42 kilometrane tilbake til Windsor.

Forfattaren Robert Hardman seier til BBC at det nok vil vere noko irritasjon på slottet over at nyheita kom ut, fordi dei er opptekne av å «bevare verdigheita til dronninga».

Klisjé

Men BBCs kongereporter Nicholas Witchell seier at kongehuset ikkje har gitt eit fullstendig bilete av situasjonen, og at rykte og spekulasjonar derfor svirrar.

Han kalla uttrykket «ved godt mot» ein palass-klisjé og eit lettvint uttrykk å ty til når det trengst.

Dronninga har tidlegare fått behandling på sjukehuset som er kjent for å bli brukt av kongehuset, mellom anna då ho var ei natt der for ein mageinfeksjon i 2013. Det var første gong på 86 år at ho var innlagd på sjukehus.

Sterk helse

Den no 95 år gamle dronninga, som er statsoverhovud for Storbritannia og 15 andre samveldeland, blant dei Canada, Australia og New Zealand, er elles kjend for den sterke helsa si.

Det er berre meldt om nokre få forkjølingar og ein rask operasjon i 2018 for grå stær, utan at ho måtte leggjast inn.

I førre veke vart ho for første gong sett offentleg med stokk under ei gudsteneste i Westminster Abbey, og i nokre tilfelle dei siste åra brukar ho heis i staden for trappa ved offentlege tilstellingar.

Ho rir framleis hestar og køyrer sin eigen bil på eigedommane sine i Skottland og England, og førebuingane er i gang for å feire at det neste år er 70 år sidan ho vart dronning. Ho blir òg venta å kaste lys over klimatoppmøtet i Glasgow i november.

Boble under korona

Medan koronapandemien herja som verst, trekte ho seg tilbake til Windsor saman med gemalen sin prins Philip, og der levde dei i ei eiga boble med ein dedikert stab på 20 personar. I januar fekk dei to første koronavaksine.

Opplysningane om sjukehusopphaldet vil likevel uvegerleg føre til spekulasjonar. Mannen hennar, prins Philip, døydde i april, berre nokre veker før han fylte 100 år.

Han vart operert for eit hjarteproblem i mars og var fleire veker på sjukehus før han kom heim til Windsor der han døydde.

(©NPK)