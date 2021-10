Svenske politikarar ber regjeringa reagere etter drap på rappar

utenriks

– Vi er i ein nasjonal krisesituasjon, og no er det nødvendig med politisk leiing som tek tilbake kontrollen over utviklinga, skriv Vänsterpartiets leiar Nooshi Dadgostar på Twitter, og viser til gjengutviklinga i landet.

Fleire etterlyser det same, som Centerpartiets Annie Lööf.

– Vi er mange som sørgjer, som har fått nok av den meiningslause valden og som vil sjå at gjengkriminalitet blir kjempa mot, tvitrar ho.

– Heilt forferdeleg

Liberalernas leiar Nyamko Sabuni seier at «det krev handling».

– No krevst det meir enn sinne og fortviling. No krevst det handling, seier ho.

Moderaterna kom òg med same oppmoding. Partiet deira har i lang tid kritisert regjeringa for å ha gjort for lite for å hjelpe politiet med å stoppe dei kriminelle gjengane.

– Det her er jo heilt forferdeleg. Det er nok ei avretting midt i byen i eit bustadområde, seier partileiar Ulf Kristersson i Moderaterna.

Farleg subkultur

Innanriksminister Mikael Damberg frå Socialdemokraterna seier han trur rapmiljøet kan vere farleg fordi det fungerer som ein pådrivar for nyrekruttering til gjengane.

– Eg trur ikkje at musikalske tekstar i seg sjølv er det som er alvorleg her, men det er ein subkultur der ein prisar gjenglivet, seier Damberg.

Han legg til at subkulturar ikkje er noko politikken kan kontrollere, men at ein kan gå kraftigare til verks når det gjeld beslag av dei dyre klokkene og bilane til kriminelle.

Det vil komme eit forslag på dette området seinare i haust, ifølgje Damberg.

Ingen arrestasjonar

Regjeringa i Sverige har innført tiltak for å kjempe mot gjengkriminalitet, men kritikarar meiner det er gjort for lite for tregt.

Damberg har tidlegare sagt at politiet vil konsentrere seg om å bryte ned rekrutteringa til dei kriminelle gjengane, og dessutan kvele finansieringa. I tillegg skal det satsast på førebyggjande arbeid og arbeidet til kommunane.

Det er framleis ingen arresterte etter at rapparen Einár vart skoten og drepen i Stockholm torsdag kveld. Han skal ha vore utsett for truslar over tid.

