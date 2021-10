Finlands president besøkjer Putin

utenriks

Ifølgje Niinistös kontor skal dei to diskutere både bilaterale, regionale og internasjonale spørsmål under møtet. Kreml stadfestar at møtet finn stad.

Sist dei to presidentane møttest var då Putin besøkte Finland i august 2019.

Finland har ei lang grense mot Russland. Landet er ein nær partnar med Nato, men ikkje medlemmer av forsvarsalliansen.

Måndag besøkte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg Niinistö og understreka behovet for å redusere spenninga mellom Nato og Russland.

– Vi må redusere spenninga, og når det er vanskelege tider, slik som no, er det endå viktigare å ha samtalar med Russland, sa Stoltenberg, som understreka at Finland speler ei viktig rolle i dialogen med Russland.

