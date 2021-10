Innspelingsleiar på Baldwin-film blir skulda for tidlegare tryggingsfeil

utenriks

Ifølgje rettsdokument gav innspelingsleiaren Alec Baldwin rekvisittvåpenet som han fyrte av under innspelinga utanfor Santa Fe i New Mexico torsdag.

Filmfotograf Halyna Hutchins døydde av skotet, medan regissør Joel Souza, som stod bak henne, vart treft i skuldra. Han fekk behandling på sjukehus og vart deretter utskrivne.

Ifølgje rettsdokument skal Halls ha plukka våpenet frå ei tralle og gitt det til Baldwin. Deretter skal han ha ropt «cold gun», på norsk «kaldt våpen», for å seie at det var ufarleg. Det var likevel lada med skarp ammunisjon, heiter det.

Maggie Goll, som lagar rekvisittar og jobbar med pyroteknikk, seier i ei fråsegn til CNN at ho leverte ei intern klage til produsentane av Hulu-serien «Into the Dark» i 2019. Ho var bekymra over framferda til innspelingsleiar Dave Halls på settet, heiter det.

Blir skulda for fleire overtramp

Goll meiner Halls ikkje tok omsyn til tryggingsreglar for våpen og pyroteknikk.

Ho seier at han ønskte å halde fram med å gjere opptak etter at pyroteknikaren som heldt oppsyn med innspelinga, ein mann med diabetes, svima av og vart ført bort frå settet.

Halls skal etter seiande ha ønskt å halde fram med å gjere opptak, sjølv om Goll, den einaste pyroteknikaren som var igjen på settet, ikkje var kvalifisert til å sjå til dei kompliserte effektane som skulle takast i bruk.

I tillegg skal han ha late vere å halde møte for å orientere om tryggleiken og også fleire gonger late vere å gjere medarbeidarane merksame på at skytevåpen var på settet, i brot med protokoll. Ei ikkje-namngjeven kjelde som også har jobba med innspelingsleiaren, kjem med liknande opplysningar til CNN.

Halls har ikkje svart nyheitsbyrået AP på telefon eller på e-post med førespurnad om kommentar. Heller ikkje CNN har fått han i tale.

Knust Baldwin

Baldwin, som er både skodespelar og produsent i westernfilmen, skreiv i ei fråsegn fredag at han samarbeider med etterforskarane.

– Det finst ikkje ord for å beskrive sjokket og sorga etter den tragiske ulykka som tok livet av Halyna Hutchins, ei kone, mor og den djupt beundra kollegaen vår, tvitra han.

– Hjartet mitt er knust når eg tenkjer på mannen hennar, son deira og alle som elska Halyna, sa 63-åringen.

Baldwin møtte laurdag ektemannen og sonen til Hutchins på eit hotell i Santa Fe, der han har budd under innspelinga. På eit bilete publisert av New York Post omfamnar Baldwin og ektemannen kvarandre.

På eit anna bilete går ein tilsynelatande nedslått Baldwin rundt på hotellet med ei bagasjetralle.

