Journalistar og aktivistar skuldar Facebook for sensur

Facebook har for dårlege system for moderering av lokale språk i Midtausten og Asia. Spesielt arabisk med sine over 30 dialektar og lokale variasjonar skaper store problem, skriv AP.

I Gaza og Syria meiner journalistar og aktivistar at dei blir sensurerte, etter at mange innlegg på det sosiale nettverket har vorte flagga som terror-innhald.

Lekne dokument viser at selskap har vore kjende med problema i årevis, men at lite har vorte gjort.

Dokumentlekkasjen Facebook papers består av intern bedriftsinformasjon frå giganten innan sosiale medium. Han stammar frå varslar og tidlegare produktsjef i Facebook, Frances Haugen, som tidlegare òg har delt store mengder dokument med avisa The Wall Street Journal.

Ein talsperson frå Facebook seier til AP at dei har jobba med å utvikle kompetansen på språk og kulturar verda over, men at dei har ein jobb å gjere når det gjeld arabisk.

