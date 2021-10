Militæret har teke Sudans statsminister til fange

utenriks

Meldinga kjem få timar etter at ei rekkje lokale og internasjonale medium melde at fleire regjeringsmedlemmer var tekne til fange i eit påstått militærkupp.

– Etter at han nekta å vere ein del av kuppet, arresterte ein styrke frå hæren statsminister Abdalla Hamdok og tok han med til ukjend stad, skriv departementet i ei fråsegn måndag.

I tillegg til Hamdok er fleire andre sivile regjeringsmedlemmer og partileiarar som støttar overgangsregjeringa, arrestert, melder nyheitsbyrået Reuters.

Byrået skriv òg at militæret prøver å presse Hamdok til å komme med ei fråsegn som støttar kuppet.

Ifølgje informasjonsdepartement står «samla militære styrkar» bak arrestasjonane.

– Sivile medlemmer av overgangsrådet og fleire ministrar frå overgangsregjeringa har vorte arresterte av dei samla militære styrkane, lyder uttalen.

Kutta kommunikasjon

Både nettet og telefonsambanda i Sudan var måndag morgon nede, flyplassen i Khartoum var stengd, og alle internasjonale flygingar innstilte, melder ei rekkje medium.

På den statskontrollerte TV-kanalen vart det spelt musikk.

Fagorganisasjonen SPA, den største prodemokratiske gruppa i landet, ber alle sudanarar om å gå ut i gata for å «kjempe mot» alle former for militærkupp.

– Vi oppmodar massane til å ta over gatene, blokkere vegane med barrikadar, til ikkje å samarbeide med kuppmakarane og bruke sivil ulydnad til å konfrontere dei, skriv Ritzau, som siterer Reuters.

Måndag morgon var fleire tital demonstrantar ute i gatene i hovudstaden Khartoum for å protestere mot arrestasjonane. Fleire sette fyr på bildekk i eit forsøk på å sperre gatene.

Spent i lengre tid

Sudan opplevde våren 2019 massedemonstrasjonar mot den mangeårige leiaren i landet Omar al-Bashir. Han vart arrestert etter fire månader med protestar og erstatta av eit overgangsstyre beståande av eit sivilt-militært råd og ei sivil regjering.

Den siste tida har konflikten mellom dei militære og sivile medlemmene i overgangsstyret spissa seg til.

I slutten av september hevda regjeringa at ho hadde hindra eit militærkupp. Statsministeren sa då at det var offiserar og sivile med band til det tidlegare regimet i landet som stod bak kuppforsøket.

Nokre dagar seinare demonstrerte tusenvis med krav om ny sivil overgangsregjering. Dei skulda militære leiarar for å forseinke den demokratiske prosessen.

Støttespelarane til militæret består av konservative islamistar som er skeptiske til dei politiske endringane som er meinte å føre fram til eit demokratisk val i 2023.

