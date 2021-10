UD overraska over Israels terrorstempling av menneskerettsgrupper

utenriks

Før helga vart det kjent at Israels forsvarsdepartement erklærer seks framståande sivilsamfunnsgrupper for å vere terrororganisasjonar. Det inneber i praksis eit forbod mot dei palestinske organisasjonane.

Den israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem kallar avgjerda for ei handling «som er karakteristisk for totalitære regime».

– Denne redselsfulle og urettferdig avgjerda er eit angrep frå Israels regjering på den internasjonale menneskerettsrørsla, sa Amnesty International og Human Rights Watch i ein felles uttale.

Israels forsvarsdepartement skuldar organisasjonane for å ha spelt ei sentral rolle i finansieringa av Folkefronten for Palestinas frigjering (PFLP), og forsvarsminister Benny Gantz ber regjeringar verda over om å avstå frå kontakt med organisasjonar og grupper «som fyrer opp under terror».

Noreg tek opp saka

Norske styresmakter støttar tre av dei som vert terrorlista: Al-Haq, ein menneskerettsorganisasjon som vart stifta i 1979, Defense for Children International-Palestine (DCI-P) og jordbrukarorganisasjonen Union Of Agricultural Work Committees (UAWC).

Statssekretær Henrik Thune (Ap) i Utanriksdepartementet kallar avgjerda frå Israel overraskande.

– Vi tek skuldingane på største alvor, og det har vi gjort før også, men vi har ingen indikasjonar på at dei organisasjonane som Noreg støttar, har vore involverte i noko terrorverksemd, seier han til NTB.

Noreg kjem til liks med USA til å be israelarane om meir konkret informasjon om grunnlaget for terrorlistinga. Saka blir diskutert med andre givarar og med FN måndag, ifølgje Thune.

Kraftig fordømming

Israels avgjerd møtte kraftig fordømming frå ei lang rekkje israelske menneskerettsorganisasjonar, og dessutan palestinske styresmakter.

Norsk Folkehjelp har samarbeidd med fleire av dei som vert terrorlista, og beskriv dei som internasjonalt anerkjende rettsorganisasjonar. Generalsekretæren oppmodar norske styresmakter til å reagere kraftig og krevje at Israel snur.

– Angrepet illustrerer ein trend vi har sett over fleire år der Israel brukar alle middel for å stilne kritikarar og kartlegging av brot på palestinske menneskerettar, seier Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Killi Westhrin.

Ransaking og arrestasjonar

Vedtaket opnar for at Israel kan ransake kontora til organisasjonane, gjennomføre beslag, arrestere tilsette og kriminalisere både økonomisk støtte og offentlege støtteerklæringar. Det skriv nyheitsbyrået AP, som kallar det ei stor opptrapping i Israels mangeårige forsøk på å slå ned på politisk aktivisme i dei okkuperte palestinske områda.

Dei andre tre organisasjonane er Union of Palestinian Women's Committees (UPWC), Addameer og Bisan Center for Research and Development.

Dei fleste av dei seks organisasjonane dokumenterer påstått menneskerettsbrot utført av både israelske og palestinske styresmakter – begge arresterer jamleg palestinske aktivistar. Organisasjonane har dessutan fått betydelege bistandsmidlar frå europeiske land, også Noreg.

«Hemmelege band»

Israels forsvarsdepartement skuldar dei seks for å ha hemmelege band til PFLP. Det er ei lita sekulær, venstreorientert rørsle som har både eit politisk parti og ei væpna fløy som har utført angrep mot israelarar. PFLP stod bak ei rekkje flykapringar på 1970-talet og er lista som ein terrororganisasjon av både Israel og fleire vestlege land.

Forsvarsdepartementet hevdar at dei seks palestinske menneskerettsorganisasjonane blir kontrollerte av PFLPs leiarskap og har mange PFLP-medlemmer blant sine tilsette.

Det avviser direktør Shawan Jabarin i Al-Haq.

– Eg utfordrar dei alle – forsvarsministeren, Shin Bet, kven som helst, til å bevise det, seier Jabarin til Times of Israel.

– Strategisk angrep

Det palestinske sjølvstyret beskriv terrorstempelet som «eit strategisk angrep på palestinsk sivilsamfunn og ein grunnleggjande rett det palestinske folket har til å setje seg imot Israels ulovlege okkupasjon og avdekkje dei vedvarande lovbrota».

– I fleire tiår har israelske styresmakter systematisk prøvd å kneble overvaking av menneskerettar og straffe dei som kritiserer undertrykkinga deira av palestinarar, seier Amnesty International og Human Rights Watch.

Dei to organisasjonane, som har hovudkontor i høvesvis London og New York, meiner avgjerda kan føre til at Palestinas mest framståande sivilsamfunnsgrupper må leggje ned arbeidet.

FNs høgkommissær for flyktningar i dei palestinske områda kallar avgjerda urovekkjande, ifølgje nyheitsbyrået AFP. I ei fråsegn skuldar kontoret Israel for å ha ført ein langvarig «kampanje for å stigmatisere desse og andre organisasjonar» og skade «evna deira til å utføre dei avgjerande oppgåvene sine».

