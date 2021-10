Australia set mål om nullutslepp innan 2050

utenriks

– Australiarar ønskjer ein 2050-plan for netto nullutslepp som gjer det rette med tanke på klimaendringane og sikrar framtida deira i ei verd som endrar seg, sa Morrison.

Australia er blant landa med størst CO2-utslepp per innbyggjar og ein av dei største eksportørane i verda av kol og gass.

Ingen nye 2030-mål

Morrison har vore under aukande press for å setje meir ambisiøse klimamål, både frå klimaaktivistar, men også allierte som USA og Storbritannia, og dessutan naboar i Stillehavet, som er svært sårbare for klimaendringane.

Han set likevel ikkje meir ambisiøse mål for 2030, eit tiltak som blir sett på som kritisk for å få bukt med klimaendringane, og seier han vil arbeide for å halde kolgruvene i landet opne.

– Vi vil at dei tunge industriane våre, som gruvedrifta, framleis skal vere opne, konkurransedyktige og tilpasse seg, slik at dei held seg levedyktige så lenge den globale etterspurnaden tillèt det, skriv han i ein kommentar publisert av statsministerkontoret.

Avviser rettleiing utanfrå

Australia har tidlegare forplikta seg til å redusere utsleppet av klimagassar med 26–28 prosent frå 2005-nivå, eit mål Morrison har hevda både vil nådd og overgått.

– Vi vil ikkje la oss rettleie av andre som ikkje forstår Australia. Den australske måten handlar om korleis ein gjer det, ikkje om ein gjer det. Det handlar om å få det gjort, skriv han i kommentaren.

Kunngjeringa kjem nokre dagar etter at FNs generalsekretær António Guterres sa at den noverande klimasituasjonen er å likne med ein «einvegsbillett til katastrofe», og like før FNs klimakonferanse COP26.

Konferansen startar 31. oktober og varer til 12. november.

(©NPK)