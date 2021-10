FN: Langt unna 1,5-graders-mål før klimatoppmøtet

utenriks

Viss verda skal nå måla i Parisavtalen om å avgrense global oppvarming til 1,5 grader i 2100, må halvparten av klimagassane kuttast innan 2030. Det kjem fram av rapporten «The Heat Is On» som FNs miljøprogram (Unep) la fram tysdag.

– Klimaforandringar er ikkje lenger eit framtidsproblem, det er eit no-problem, seier Unep-sjef Inger Andersen.

Mangelfulle planar

Gjennom Parisavtalen frå 2015 er deltakarlanda forplikta til å levere nye planar for utsleppskutt kvart femte år, med aukande kutt kvar gong. Over 100 land har sendt oppdaterte klimamål i forkant av neste vekes klimatoppmøte i Glasgow, COP26.

Ifølgje Unep vil dei siste utgåvene av desse planane kutte 7,5 prosent av dei 55 prosentane som trengst innan 2030 for å halde den globale temperaturstigninga under 1,5 grader. Det går for sakte, seier Inger Andersen.

– Vi har åtte år på oss til å leggje planane, utarbeide lovene, implementere dei, og til slutt levere kutta.

Med dei noverande klimaløfta frå landa i verda, ligg vi an til ein temperaturauke på minst 2,7 grader innan 2100.

– Dyster lesing

Blant dei som ikkje er spesielt overraska, er generalsekretær i WWF Verdsnaturfondet, Karoline Andaur. Ho kallar rapporten dyster lesing.

– Seks år etter at Parisavtalen vart inngått, har leiarane i verda framleis ikkje levert resultat. Etter utsleppsnedgang i koronaåret 2020, ser vi no at utsleppa aukar igjen, seier Andaur.

Ho er overtydd om at dei neste vekene blir avgjerande.

– Det er viktig at COP26 blir eit tydeleg kappløp mot toppen for at alle land skal heve ambisjonane sine til å vere i tråd med den globale klimadugnaden vi treng for å halde global oppvarming under 1,5 grader. Det er på tide å levere på løfte.

Rekordkutt under pandemien

Gjennom koronapandemien fall klimautsleppa globalt med 5,4 prosent, det høgaste nokosinne ifølgje Unep. Men sjølv dette var ikkje nok til å påverke utrekningane i nemneverdig grad.

Dei nye forpliktingane frå deltakarlanda kuttar utsleppa med fire gigatonn CO2-ekvivalentar årleg fram mot 2030. Anne Ohloff, ein av forfattarane bak Unep-rapporten, seier til AFP at det har vore litt framgang på utsleppskutt sidan Parisavtalen.

– Men det er langt frå nok, sjølvsagt. Vi er veldig langt unna der vi burde vere.

