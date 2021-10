utenriks

Rapporten «State of the Climate in Asia» vart lagt fram tysdag av FNs World Meteorological Organization (WMO).

– Ekstremvêr og klimaendringar førte i 2020 til tap av tusenvis av menneskeliv og hundrevis av milliardar av dollar i økonomiske tap, seier WMO.

Rapporten kjem berre få dagar før klimatoppmøtet i Glasgow, som går frå 31. oktober til 12. november.

Rekordåret 2020 hadde ein gjennomsnittstemperatur på 1.39 grader celsius over snittet frå 1981–2010.

(©NPK)