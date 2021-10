Frankrikes Marine Le Pen gir si støtte til Viktor Orbán – kritiserer EU

utenriks

– Ungarn i 2021 er endå ein gong sentral i kampen for folks fridom, sa Marine Le Pen på ein pressekonferanse med Orban i Budapest tysdag.

Le Pen er leiar for det franske nasjonalistpartiet Nasjonal samling og kandidat til presidentvalet i april.

Ungarn under statsminister Viktor Orbán er midt i ein konflikt med EU over ei lov som diskriminerer LGBTQ-grupper, ei lov Le Pen nektar å kritisere.

Ho er òg motstandar av tanken om at EU-lovar skal gjelde over landa sine eigne lover, og kallar EUs truslar om sanksjonar mot Ungarn for uvanleg valdelege.

Orban og Le Pen har funne saman politisk før. I juli kunngjorde dei at dei saman med fleire allierte ville danne ein ytre høgre-allianse i EU-parlamentet.

