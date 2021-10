Moderna vil levere 110 millionar vaksinedosar til afrikanske land

utenriks

Ifølgje ei fråsegn tysdag skal selskapet vere klar til å levere 15 millionar dosar innan utgangen av året, og 35 millionar til første kvartal neste år. I andre kvartal 2022 legg Moderna opp til å levere opptil 60 millionar dosar.

Ifølgje Moderna vil vaksinedosane bli selde til den lågaste prisen som er mogleg for selskapet.

– Dette er første steget i det langvarige partnarskapet vårt med Den afrikanske unionen som har vore tydeleg i behovet for langt fleire dosar med koronavaksine. Afrika med dei 1,3 milliardar innbyggjarane sine står no igjen som den delen av verda kor færrast er vaksinerte, berre så vidt over 5 prosent, skriv Moderna.

Avtalen er ikkje del av det globale Covax-samarbeidet der Moderna skal bidra med 500 millionar dosar, med start frå slutten av året.

