Baldwin kan bli sikta etter dødsulykka

Kamerasjef Halyna Hutchins vart drepen då skodespelar Alec Baldwin fyrte av eit rekvisittvåpen under arbeidet med westernfilmen «Rust» utanfor Santa Fe i New Mexico førre veke. Baldwin er òg produsent for filmen.

– Vi ser ikkje bort frå noko. Alt ligg på bordet no, inkludert eventuelle siktingar, seier statsadvokat Mary Carmack-Altwies, som presiserer at det enno er tidleg i etterforskinga.

Etterforskinga omhandlar i stor grad kva slags ammunisjon rekvisittvåpenet var lada med, og dessutan kven som gav våpenet til Baldwin, seier Carmack-Altwies.

Seinare onsdag held politiet pressekonferanse om status i etterforskinga.

Det har snart gått ei veke sidan dødsulykka, som har sjokkert den amerikanske filmbransjen. Filmfotografen vart skoten i brystet, medan regissør Joel Souza, som stod bak henne, vart treft i skuldra. Han vart utskriven fredag, dagen etter den fatale skytinga.

Våpenet, som skulle vore lada med lausskot, inneheldt i staden eit skarpt skot, ifølgje rettsdokument.

Dødsulykka har ført til ein debatt i USA om tryggleik på filminnspelingar. Det har komme fram at fleire produksjonstilsette forlét filmsettet kort tid før dødsulykka nettopp på grunn av det dei meinte var dårleg tryggingsforhold og arbeidsforhold.

