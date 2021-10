Dronning Elizabeth tilbake, men må prioritere hardare

utenriks

Den britiske dronninga var den første natta si på sjukehus på åtte år frå onsdag til torsdag førre veke. Kvelden før, tysdag 19. oktober, strålte ho som ho vertskap for politikarar og næringslivsleiarar, inkludert statsminister Boris Johnson og Bill Gates, på Windsor Castle.

Så kom beskjeden om at 95-åringen motvillig var gått med på å roe ned og droppe ein planlagd todagarstur til Nord-Irland.

Allereie ei knapp veke etter siste oppdrag var ho tilbake igjen, og jobba heimanfrå. Tysdag gjennomførte ho fleire audiensar via video frå Windsor Castle, medan gjestene var på Buckingham Palace.

Mykje tyder på at ho no prioriterer hardt når oppgåver og aktivitetar blir valde. Søndag mangla dronninga på gudsteneste, for første gong sidan sommaren. Måndag melde fleire medium at ho prioriterer å komme i form for å kunne reise til klimatoppmøtet COP26 i Glasgow 1. november. Men seinare på kvelden vart det meldt at ho avlyser deltakinga på klimatoppmøtet.

Dessutan har ho eit 70-årsjubileum som dronning å feire i 2022.

Hemmeleghald

Etter beskjeden om at dronninga måtte kvile førre veke, kom meldinga om at ho skulle ta nokre førebelse testar på sjukehuset onsdag.

At sjukehusbesøket hadde vart over natta, vart først stadfesta av Buckingham Palace torsdag kveld, over eitt døgn etterpå. Stadfestinga kom òg etter at The Sun skreiv at dronninga hadde overnatta berre av «praktiske grunner» – det var for seint å køyre dei 42 kilometrane tilbake til Windsor.

Ei rekkje kongehusekspertar og kjelder på innsida har kommentert og reagert på at ikkje kongehuset fortalde om overnatting med ein gong.

Kongereporter Nicholas Witchell uttalte på BBCs frukostshow fredag at han er redd media ikkje får presentert heile sanninga om helsa til dronninga. Han påpeika at journalistane stolte på meldingane frå Buckingham Palace. Deretter sette han spørsmålsteikn ved om dei no kan ha tillit til Buckingham Palace.

Medan dronninga var på King Edward VII's Hospital i London, vaia det britiske kongeflagget The Royal Standard over Windsor Castle. Flagget skal signalisere kor majesteten er, anten det blir brukt på bilar, under offentlege besøk – eller når dronninga er heime.

Kongereporter Peter Hunt kalla det eit «mislykka forsøk» på å dekkje over sjukehusopphaldet.

– Buckingham Palace har ikkje råd til eit tillitsbrot, med alt dei skal handtere, påpeikar han.

Eit statsanliggande

I ein analyse skriv kongereporter for BBC, Sarah Campbell, at det er utfordrande for kongehuset å balansere omsynet til å gi offentlegheita tilstrekkeleg informasjon om helsa til monarken, og samtidig ta omsyn til at personen Elizabeth har krav på privatliv.

– Det var derfor nyheita om at ho skulle til sjukehus for undersøkingar, vart halde tilbake, skriv Campbell.

Samtidig er dronninga statsoverhovud, ikkje berre i Storbritannia, men i 15 land til i Samveldet av nasjonar. Det inneber eit stort behov for å vite korleis det faktisk går med henne. Interessa aukar, desto eldre ho blir.

– Sjølv om ho tilsynelatande er ved god helse og fornøgd på dei talrike arrangementa ho har delteke på i det siste, kan det ikkje stikkast under ein stol at ho er 95 år gammal, påpeikar Cambell.

Kjelder nær dronninga seier til The Sunday Times at det har vorte for mykje for dronninga den siste tida. Framover skal ho kvile, trappe ned dei offisielle oppgåvene og alltid ha med seg ein annan medlem av kongefamilien når ho skal ut og representere.

– Ho er utkøyrd, sa ei kjelde til The Times etter at ho avlyste oppdrag førre veke.

Vil vere aktiv

Dronninga var i isolasjon på Windsor Castle under pandemien og mista ektemannen prins Philip i april. Ho skal ha eit stort ønske om å vere aktiv. Etter at ho kom heim frå det årlege opphaldet sitt på Balmoral i Skottland, har ho vore svært aktiv sosialt og offisielt.

Berre i oktober har ho delteke ved minst 16 offisielle arrangement, fram til 20. oktober. Medan prins Philip trekte seg tilbake frå offentlege oppgåver året han fylte 96 år, blir det for tida planlagd for dronningas platinumjubileum neste år. 6. februar har ho vore dronning i ufattelege 70 år.

I tillegg til eit fullpakka offisielt program, har dronninga fylt kalenderen med sosial omgang etter gjenopninga.

– Det har vore eit konstant køyr med lunsjar og middagar med familie og venner, for dronninga liker ikkje å ete åleine, ifølgje ei kjelde ved hoffet.

På toppen av alt det sosiale og offisielle skal dronninga vere glad i å sitje opp til seint på kveld og sjå på TV, gjerne med selskap.

Diplomat og rådgivar

Å vere lege for dei kongelege har alltid vore ei blanding av medisin og diplomati, seier professor i moderne historie, Elizabeth Hurren, ved Universitet i Leicester, til BBC.

Sidan 1700-talet har det å jobbe som livslegen til kongen vore like mykje «psykologisk som diagnostisk», der dei har tilbode trøystande råd til personar som ikkje har late seg diktere.

Hurren seier forholdet mellom lege og monark var svært privat.

– Dei måtte fortru seg til legen med dei mest intime sidene av livet deira.

I tidlegare tider ville monarken truleg har ønskt å halde eventuell sjukdom skjult for hoffet for ikkje å vise seg som svake eller sårbare. Dei måtte stole på full konfidensialitet frå legen så ikkje rykta byrja å spreie seg i krinsane rundt kongen eller dronninga.

Ifølgje Hurren har dagens medium i ei viss grad overteke rolla til hoffet som arena for rykte og spekulasjon.

Ønskjer å feire

Dronning Elizabeth er kjend for ståpåviljen og for den gode helsa si.

Da ho vart lagd inn over natta for ein mageinfeksjon i 2013, 86 år gammal, var det første gong ho var innlagd på sjukehus. Sidan då er det berre meldt om nokre få forkjølingar og ein rask operasjon for grå star, der ho vart utskriven same dag.

12. oktober i år var første gong ho vart sett offentleg med stokk.

Kongeekspert Russel Myers har uttrykt forståing for ønsket til dronninga om å vere aktiv og komme seg ut og tilbake på jobb, etter eit tøft år.

– Restriksjonane er heva for medlemmer av kongefamilien, og alle er på veg tilbake på jobb.

Men alle treng ein kvil innimellom, dronninga òg.

– Ho er utkøyrd. Eg er utsliten berre etter å ha lese alt ho har drive med, seier Myers.

------------------------

Fakta om dronning Elizabeth II:

* Elizabeth Alexandra Mary Windsor vart fødd 21. april 1926 i London.

* Sidan 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh. Fire barn: Prins Charles (fødd 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og tolv oldebarn.

* Britisk statsoverhovud sidan 6. februar 1952, då far hennar kong George VI døydde.

* Krona i Westminster Abbey i London 2. juni 1953.

* Ho er òg overhovud for Samveldet av nasjonar og statsoverhovud for 15 av samveldelanda utanom Storbritannia.

* Den eldste monarken i verda og den som har sete nest lengst på trona, etter Thailands kong Bhumibol, som døydde i 2016. Han var konge i 70 år og 127 dagar.

* Elizabeth er den britiske monarken som har sete lengst på trona nokosinne, etter at ho slo den gamle rekorden til tippoldemor si dronning Victoria.

* Dronning Elizabeth er tremenning med kong Harald, sidan far hennar var fetter av avdøde kong Olav.

* Ho har vore på statsbesøk i Noreg tre gonger – under kong Haakon (1955), kong Olav (1981) og kong Harald (2001)

(Kjelder: NTB arkiv, BBC)

(©NPK)