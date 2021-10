EU-utsending forsvarer krav om oljestans i Arktis: – Vi må ta denne diskusjonen

utenriks

– Vi må ta denne diskusjonen. Vi står ved eit vendepunkt no, og vi er nøydde til å få opp farten i overgangen til ein klimanøytral økonomi, seier Michael Mann til NTB.

Han er EUs spesialutsending for arktiske spørsmål og har det siste året spelt ei sentral rolle i arbeidet med den nye Arktis-planen som vart lagd fram i Brussel førre veke.

I planen går EU-kommisjonen inn for full stans i utvinninga av kol, olje og gass i Arktis. Det har vekt oppsikt i Noreg.

Men EU ønskjer å stå heilt i front i kampen mot global oppvarming, påpeikar Mann.

– Vi er ikkje naive. Vi ventar ikkje at det skal skje over natta. Men denne samtalen må komme i gang, seier han.

To avsnitt

Det er to avsnitt på side 10 i dokumentet som utgjer kjernen i saka.

I det første avsnittet blir det fastslått at EU er fast bestemt på å sikre at kol, olje og gass blir liggjande under bakken, «inkludert i arktiske område».

EU-kommisjonen meiner eit første steg for å oppnå dette kan vere å byggje vidare på moratorium som allereie er innførte i enkelte arktiske område i USA, i Canada og på Grønland.

Men i neste avsnitt blir ordbruken stramma til:

«Kommisjonen skal samarbeide med partnarar for ei multilateral juridisk forplikting til ikkje å tillate noka vidare utvikling av hydrokarbonreservar i Arktis eller tilgrensande regionar, og til ikkje å kjøpe slike hydrokarbonar dersom dei skulle produserast.»

Viser til IEA

For å forklare standpunktet trekkjer Mann fram rapporten som Det internasjonale energibyrået (IEA) la fram i mai i år om kva som skal til for å nå 1,5-gradersmålet.

Der skriv IEA at det ikkje er behov for nokon nye olje- eller gassfelt i 1,5-gradersscenarioet, og at det heller ikkje er behov for nye kolgruver.

– Det dei eigentleg seier, er at olje, gass og kol må bli liggjande under bakken viss vi i det heile skal komme i nærleiken av å nå klimamåla våre, seier Mann til NTB.

Det er nettopp dette EU-kommisjonen ønskjer å spegle i Arktis-planen, forklarer han.

– Viss vi skal ha truverd og handle i samsvar med ambisjonane våre i EUs grøne giv, så er vi nøydde til å komme i gang med denne diskusjonen.

Teksten vart justert

Medan arbeidet med den nye Arktis-planen gjekk føre seg, følgde norske diplomatar og lobbyistar i Brussel nøye med. NTB er kjent med at norske styresmakter òg prøvde å leggje synspunkta sine fram for ulike delar av EU-kommisjonen.

Men til slutt var det tilsynelatande klimainteressene som vann fram.

Det skal likevel ikkje ha vore gitt at teksten vart som den vart. Etter det NTB blir fortald, skal dei skarpaste formuleringane om oljestans ha mangla i tidlegare utkast som nordmennene fekk tak i.

Mann ønskjer for sin del ikkje å gå inn i detaljane rundt dette.

– Dokumentet vart redigert om igjen og om igjen, seier han.

– Eg kjem ikkje til å fortelje deg kor mange utkast vi skreiv, men det fanst ulike versjonar.

Ulike formuleringar i omløp

I etterkant har nokon sagt at dei vart overraska, medan andre har sagt at det vart som venta, fortel spesialutsendingen, som legg til at dette truleg er avhengig av kva utkast folk fekk tak i undervegs.

– Men den endelege versjonen er den einaste som tel, seier han.

Det som uansett var klart, ifølgje Mann, var at EU-kommisjonen var nøydde til å komme med ein sterk uttale i kol, olje og gass.

– Spørsmålet var berre korleis vi skulle pitche det, seier han.

– Det fanst ulike formuleringar, men det gjaldt fleire delar av meldinga. Det er berre ein del av prosessen.

