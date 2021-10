utenriks

I andre kvartal leverte Boeing sitt første kvartalsvise overskot sidan 2019, men no slit flygiganten med produksjonsproblem for modellen 787 Dreamliner.

Onsdag uttalte Boeing at dei byggjer om lag to 787-fly i månaden, og dei forventar at denne låge produksjonstakten vil halde fram ei stund framover. Det er mellom anna problem med flyskroga, som blir venta å koste selskapet til saman éin milliard dollar meir enn venta.

