Redd Barna: Barnefattigdommen aukar i Europa

utenriks

Hjelpeorganisasjonen har granska situasjonen i 14 europeiske land, ni av dei medlemmer i EU, og teiknar i ein rapport eit dystert bilete av aukande barnefattigdom.

I eit land som Albania veks annakvart barn no opp i fattigdom, og det same gjer kvart tredje barn i land som Romania og Spania.

I Italia har talet på barn som veks opp i familiar som lever under fattigdomsgrensa, auka med 200.000 under koronapandemien, og sjølv i Europas rikaste land Tyskland risikerer no kvart fjerde barn det same, går det fram av rapporten «Guaranteeing Children’s Future – How to End Child Poverty and Social Exclusion in Europe».

Pandemien ramma hardt

Mange europearar har vorte arbeidsledige under pandemien, og stadig fleire slit med å få endane til å møtast. Etter år med framgang har pandemien snudd ei positiv utvikling, konstaterer Redd Barna, som etterlyser omfattande tiltak.

Før pandemien ramma, risikerte kvart fjerde barn i EU – 18 millionar – å vekse opp i fattigdom. Det talet ligg no an til å auke, ifølgje Redd Barna.

Dei einaste EU-landa der det vart registrert fallande barnefattigdom i 2020, var Danmark, Sverige og Litauen. Data for fleire andre EU-land finst enno ikkje.

Sjokkerande

– Det er sjokkerande å sjå korleis fattigdommen aukar i Europa, trass i EUs løfte om å investere i den neste generasjonen, seier Anita Bay, som leier Redd Barnas verksemd i Europa.

EU har lova å løfte minst 5 millionar barn ut av fattigdom innan 2030 og har sett av vel 850 milliardar kroner til dette i langtidsbudsjettet sitt for 2021 til 2027. Det er ikkje nok, fryktar Redd Barna.

– Mange medlemsland set ikkje av nok ressursar til å sikre alle barns rett til ein likeverdig start på livet, seier Bay.

Tom mage

– Ingen barn skal måtte gå på skulen med tom mage, sove på kalde soverom, måtte stå over skuleutflukter med venner, eller måtte bekymre seg for utkasting fordi foreldra ikkje har råd til å betale husleige, seier ho.

– For millionar av barn over heile Europa er dette kvardagen, og kostnadene ved slik forskjell har vorte for høge, seier Bay.

– Vi veit at barn som veks opp i fattigdom, har større sjanse for å ende opp i fattigdom som vaksne, og det same har barna deira. Ved å gå laus på barnefattigdom, kan vi bryte denne syklusen, seier ho.

Auka risiko

Barn som veks opp med berre éin forelder, eller som veks opp i storfamiliar, barn med migrant-bakgrunn, barn med funksjonsnedsetjingar, barn i etniske minoritetar og barn i uutvikla område, har auka risiko for å ende opp i fattigdom, går det fram av Redd Barnas rapport.

I Sverige risikerer 58 prosent av alle som veks opp med éin forelder og migrantbakgrunn, å hamne i fattigdom, og i Italia er risikoen høgast i familiar med meir enn fem medlemmer og familiar med migrantbakgrunn.

I Tyskland kjem 45,2 prosent av alle barn som får sosialhjelp, frå familiar med éin forelder, og 40 prosent av barna som veks opp i typiske arbeidarfamiliar i Spania og Nederland risikerer òg å hamne i fattigdom. Det undergrev myten om at det berre er arbeidsløyse som skaper fattigdom.

Usunn mat

Millionar av europeiske barn har heller ikkje tilgang, eller har avgrensa tilgang til barnehage og grunnskule, og kvaliteten i opplæringa er ofte dårleg, slår Redd Barna fast.

Mange barn har heller ikkje tilgang til eit måltid med sunn mat dagleg, noko som resulterer i overvekt eller underernæring som fører til helseproblem. Barns psykiske helse blir heller ikkje tilfredsstillande vareteken i Europa, konstaterer organisasjonen.

(©NPK)