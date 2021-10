Sudans statsminister lauslaten – demonstrantar møtt med tåregass

utenriks

Demonstrasjonane mot militæret tok seg opp igjen etter ein stille dag i storbyen. Sinte folk heldt stand i barrikaderte gater og ropte ting som «Nei til militærstyre».

Valdsbruken skal òg ha teke seg opp.

– Ville kuppstyrkar angrip demonstrantar rundt om i landet, seier fagforeininga SPA, som var sentral i demonstrasjonane som velta den mangeårige presidenten i landet Omar al-Bashir i 2019.

Hamdok er heime

Sudans statsminister Abdalla Hamdok vart eskortert heim på kvelden og blir halden under strengt oppsyn. Fleire av statsrådane hans og andre sivile leiarar sit framleis fengsla, ifølgje statsministerkontoret.

Det er utstrekt misnøye mot militærkuppet måndag, og også natt til tysdag var det store demonstrasjonar. Då vart minst tre personar drepne og rundt 80 såra.

Det har òg vore sterke internasjonale reaksjonar mot kuppet. Fleire land har trua med å halde tilbake bistandsmidlar til landet, og FNs generalsekretær António Guterres var blant dei som kravde at Hamdok vart lauslaten.

Forklarte seg

General Abdel Fattah al-Burhan prøvde å rettferdiggjere kuppet i ein TV-sendt tale tysdag.

Han sa at Sudan stod på randa av borgarkrig på grunn av ei rekkje politiske kriser, som ikkje såg ut til å la seg løyse. Vidare heitte det at militæret i det siste har vorte mål for ein svertekampanje og at avgjerda om å gripe makta først vart teken etter at forsøk på dialog med sivile aktørar hadde feila.

Målet er stadig å leie landet mot demokratisk styring og å overgi makta til ein vald, sivil regjering, sa al-Burhan.

Møte i Tryggingsrådet

FNs tryggingsråd kom saman klokka 21 norsk tid tysdag for å diskutere situasjonen.

Nyheitsbyrået DPA får opplyst at medlemslanda ikkje klarte å einast om ein felles uttale. Årsaka skal vere at Kina og Russland ikkje ville gå med på å omtale situasjonen som eit kupp, slik dei andre medlemslanda hadde vorte samde om, ifølgje kjeldene til nyheitsbyrået.

USAs utanriksminister Antony Blinken snakka, ifølgje amerikansk UD, med Hamdok tysdag. Blinken ønskjer lauslatinga av han velkommen, men uttrykte «djup bekymring» over militærkuppet og understreka USAs støtte til eit sivilt styre i Sudan, heiter det.

Den såkalla troikaen – Noreg, USA og Storbritannia – som tidlegare har mekla i konfliktar i Sudan, har kalla handlingane til militæret «eit svik mot revolusjonen». Også Den afrikanske unionen og Den arabiske ligaen har uttrykt bekymring.

