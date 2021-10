Talibans forsvarsminister viste seg offentleg for første gong

utenriks

I den TV-sende framferda bad Yaqoob det afghanske næringslivet om å investere i sjukehusa og helseklinikkane i landet.

– La oss bruke pengar her. Brør i næringslivet må komme hit for å byggje sjukehus og klinikkar, og legar må komme hit òg, sa han.

Afghanistans helsevesen er sterkt prega av den lange krigen, og økonomien i landet er i enorme problem etter at Taliban tok over makta. Landet er underlagt internasjonale sanksjonar, og pengestraumane er stansa opp.

Tusenvis av afghanarar tyr til utlandet for medisinsk behandling, og grensene er òg prega av folk som stadig rømmer landet.

Yaqoob er son av mulla Omar, som leier Taliban frå 1996 til 2001. Omar døydde i 2013, men nyheita vart ikkje kjend før to år seinare. Omars Taliban var prega av få offentlege framferder. Men etter at Taliban tok makta i Afghanistan i august, har leiarane for gruppa lent seg på ein meir offentleg og open tilnærming enn førre gong gruppa styrte landet.

