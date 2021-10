Tidlegare visepresident i Nissan for retten i kjølvatnet av Ghosn-saka

utenriks

Påtalemakta i Japan meiner Nissan og Kelly prøvde å skjule planlagde utbetalingar på rundt 9,2 milliardar yen – tilsvarande 676 millionar kroner – til Nissan-sjef Carlos Ghosn mellom 2010 og 2018. Ifølgje skuldingane vart pengane lova bort som pensjon til Ghosn.

Kellys forsvarar sa i retten onsdag at det ikkje fanst bevis eller motiv for påstandane i tiltalen. Derfor må Kelly frifinnast, meiner han.

Kelly har heile vegen nekta for at han godkjende for store utbetalingar til Ghosn.

Både Kelly og Ghosn vart arrestert i november 2018 og tiltalt for økonomisk misferd.

Året etter, då Ghosn var ute på kausjon, flykta han til Libanon. Landet har ikkje har utleveringsavtale med Japan. Det gjorde han ved å gøyme seg i ei kasse som vart flogen med privatfly via Tyrkia i desember 2019.

Derfor er Kelly den einaste som møter i retten i samband med saka.

Nissan, som står tiltalt som firma, har erkjent straffskuld i saka. Den endelege dommen blir venta i mars.

