USA vil inkludere Taiwan meir i FN

– Taiwan har ikkje fått moglegheita til å bidra til FNs innsatsar. Vi oppmodar alle medlemsland til å bli med og støtte Taiwans deltaking i FN-systemet og i det internasjonale samfunnet, heiter det i ei fråsegn frå Blinken.

Han viser til at Taiwan blir stengd ute frå møteverksemd i Den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO og Verdshelseorganisasjonen WHO, og påpeikar at Taiwan har vorte hylla for ei pandemihandtering i «verdsklasse» og at fleire tital millionar er innom Taiwans flyplassar årleg.

Uttalen er i tråd med det som lenge har vore USAs utanrikspolitikk, men kjem medan spenninga rundt Taiwan har auka. Tidlegare i oktober var rekordmange kinesiske kampfly inne i luftforsvarssona i landet.

I førre veke sa president Joe Biden at USA var klare til å forsvare Taiwan frå kinesisk invasjon, men kommentarane vart raskt dementerte etter at Kina omgåande åtvara USA om å opptre og uttale seg med største varsemd om Taiwan.

Kina reknar Taiwan, øya nasjonalistane som tapte borgarkrigen i 1949, flykta til, som del av territoriet sitt og sver å ta tilbake kontroll over øya, om nødvendig med makt.

Kina har vetomakt i Tryggingsrådet og bruker innverknaden sin til å forhindre at Taiwan på noko vis får legitimitet i FN.

Berre 14 nasjonar, 13 utviklingsland og Vatikanstaten, har offisielle diplomatiske relasjonar med Taiwan.

