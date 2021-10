Oljegigantar nektar for å ha spreidd desinformasjon

utenriks

Uttalen frå ExxonMobil-toppen Darren Woods kom under ei høyring i Kongressen torsdag. Der skal Woods og leiarane for tre andre store oljeselskap svare på påstandar om at dei har undertrykket informasjon om farane ved klimaendringane.

– ExxonMobil har lenge akseptert røyndommen og farane ved klimaendringar, og har brukt store ressursar i møte med klimaendringane. Dei offentlege utsegnene våre om klimaendringar er, og har alltid vore sanne, faktabaserte og konsistente med klimaforsking, sa Woods.

