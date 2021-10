Påtalemakta avviser at nokon har meldt seg for Einár-drapet

utenriks

Ei fråsegn om saka vart lagt ut torsdag ettermiddag.

Avisa Aftonbladet melde tidlegare at ein tenåring hadde teke kontakt med politiet og sagt at han deltok i drapet på rapparen Nils «Einár» Grönberg.

Drapet på 19-åringen har skaka Sverige, og er det siste i ei rekkje drap med skytevåpen i landet.

Grönberg vart skoten og drepen i eit bustadområde sør i Stockholm torsdag kveld for ei veke sidan. Politiet har tidlegare oppgitt at augnevitne har sagt at dei såg ein eller to personar springe frå staden etter at skytinga.

(©NPK)