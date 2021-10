Pandemi og ekstremvêr har ført til dyrare kaffi

utenriks

Det er fleire grunnar til at prisen på råkaffi har stige kraftig dei siste månadene. Auka fraktprisar som følgje av pandemien og valutasvingingar spelar inn.

– Men det mest utslagsgivande for dagens prisauke er ekstremvêret som ramma det største kaffiprodusentlandet i verda, Brasil, tidlegare i år, opplyser Anders Thorén. Han er kommunikasjonssjef i kaffibrenneriet Löfbergs.

Ramma kaffiregionar hardt

Brasil vart først ramma av tørke og deretter av frost. Ekstremvêret ramma viktige kaffiplantasjar i delstaten Minas Gerais, der 70 prosent av Brasils arabicabønner blir produserte. Det førte til at store delar av innhaustinga vart øydelagd for mange av kaffidyrkarane i landet.

– Mange av desse bøndene er no er i ein utruleg tøff situasjon, seier Thorén.

Landbruksdepartementet i USA melde allereie i sommar at årets produksjon av kaffi vil vere lågare enn forbruket.

Sjølv om verdas nest største produsent, Vietnam, kjem til å eksportere meir i år, gjer det ikkje opp for den ekstremt dårlege avlinga i Brasil, fastslo departementet i juni.

Den globale oppvarminga rammar kaffidyrkarane på mange måtar. Kaffien må stadig plukkast høgare og høgare i terrenget. Det gjer at tilgangen på areal blir mindre.

Kunstig låg

Marknadsekspertar har åtvara om at prisen på kaffi lenge har vore kunstig låg. Mange kaffibønder rundt om i verda slit i dag med at dei ikkje tener noko særleg på å dyrke fram dei magiske kaffibønnene.

For mange bønder vil derfor ein prisauke vere viktig for å kunne halde fram med å dyrke kaffiplantane.

Thorén understrekar at dei stigande prisane på råkaffi heilt sikkert òg vil føre til dyrare kaffi for forbrukarane.

Meir stabil produksjon

– Men på sikt kan det altså likevel vere positivt, meiner Thorén.

– Viss kaffiprisen i butikkane aukar med ti kroner per kilo, betyr det at du som forbrukar må betale mellom 6 og 7 øre meir per kopp. Det har nok dei fleste råd til, seier han og held fram:

Når prisen på kaffi stig, fører det òg til auka forteneste for kaffidyrkarane. Får dei betre betalt, kan dei utvikle verksemdene sine og vere betre rusta til å møte utfordringar i framtida. Det vil føre til at tilgangen til god kaffi blir sikra, seier han.

Det igjen vil komme forbrukaren til gode.

– Vi er alle er tente med at tilgangen på kaffi blir stabil og berekraftig, seier Thorén.

(©NPK)