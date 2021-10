Taiwans president seier ho stoler på USAs støtte

utenriks

Ho framhevar vidare eit «breitt samarbeid med USA med mål om å sikre den defensive kapasiteten vår» i eit intervju med CNN.

Samtidig stadfestar ho for første gong at amerikanske styrkar driv opptrening av Taiwans militære på øya. Kommentarane kjem etter at USAs president Joe Biden kritiserte Kina for måten dei har gått fram mot Taiwan.

Under ein spørsmålsrunde på CNN førre veke sa Biden at USA kjenner seg forplikta til å forsvare Taiwan om øya skulle bli angripen av Kina. Kina meiner Taiwan høyrer til dei og seier at ei gjenforeining vil skje ein dag.

Spenninga har auka den siste tida. Kina sende nyleg rekordmange jagarfly inn i Taiwans luftforsvarssone.

