– Som oppfølging av deira tidlegare råd om at dronninga skulle kvile nokre dagar, har hennar majestets legar no gitt råd om at ho bør halde fram med å kvile i minst to veker, heiter det i ei fråsegn frå det britiske kongehuset.

Det har den siste tida vore spekulasjonar om helsa til den britiske dronninga etter at ho var ei natt på sjukehus og avlyste fleire oppdrag.

Ho skal mellom anna ikkje delta under opninga av klimatoppmøtet COP26 i Glasgow som planlagt.

