Første avretting i Oklahoma sidan 2015

John Grant vart dømd til døden i 1998 for drapet på kafeteriaarbeidaren Gay Carter.

Avrettinga hadde vore på vent av ein ankedomstol på grunn av bekymring over den giftige cocktailen som vart teken i bruk, men USAs Høgsterett køyrde over avgjerda og tillét at avrettinga kunne bli utført.

Journalistar som såg avrettinga, sa på ein pressekonferanse at Grant spydde og at heile kroppen hans gjorde rundt 20 krampetrekningar før han vart erklærte død.

Bekymringa for cocktailen gjeld spesielt sedativet midazolam, som vart identifisert som ein mogleg faktor i fleire dårleg gjennomførte avrettingar før opphaldet starta i 2015.

Det tok meir enn 40 minutt før drapsdømte Clayton Lockett, som vart avretta av delstaten i 2014, vart erklært død då sprøytestikket vart sett i muskelvev og ikkje rett i blodomløpet.

I avrettinga av Charles Warner året etter vart feil legemiddel brukt, og ei anna avretting vart avblåsen i siste liten då det vart oppdaga at det same legemiddelet var brukt igjen.

