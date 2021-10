Guantánamo-fange vitnar om tortur

utenriks

Majid Khan, som har vore fengsla i den berykta Guantánamo-leiren sidan 2006, har vitna for første gong i ei rettsforhandling.

– Eg trudde eg kom til å døy, sa han.

Khan beskreiv korleis han vart hengd naken frå taket i lange periodar og fekk iskaldt vatn over seg for å halde han vaken. Han forklarte at han vart halden under vatn til han heldt på å drukne, banka opp, seksuelt misbrukt og nekta mat.

– Eg bad dei stoppe og lova at eg ikkje visste noko. Viss eg hadde informasjon, ville eg allereie gitt dei det, men eg hadde ikkje noko å gi, sa han.

Han er pakistansk statsborgar, men kom til USA med familien på 90-talet og budde i Baltimore.

Erkjende straffskuld

41-åringen vedgjekk i 2012 mellom anna å ha bidrege til å finansiere eit terrorangrep i 2003 i Jakarta i Indonesia som tok livet av elleve personar, men han har ikkje fått nokon dom. Han har òg vedgått å ha delteke i planlegging av terrorangrep som aldri fann stad.

Den offisielle dommen vil komme på mellom 25 og 40 års fengsel og byrjar frå då han erkjende straffskuld.

Ifølgje New York Times er dommen nærast symbolsk. Khan og advokatane hans har nemleg inngått ein hemmeleg avtale om at han kan lauslatast allereie i februar neste år og ikkje seinare enn februar 2025 fordi han har samarbeidd med styresmaktene.

Beklagar

Khan beklaga det han har gjort og sa han har fullt ansvar. Det einaste han vil no, er å komme tilbake til kona og dotter si, sa han. 41-åringen sa òg han har tilgitt dei som torturerte han.

– Eg har òg prøvd å gjere opp for meg. Det er derfor eg har samarbeidd med den amerikanske regjeringa, seier han.

Det er framleis 39 personar som er haldne fengsla på Guantánamo-basen.

