Guterres med klar melding til leiarane i G20-landa

utenriks

– La meg vere heilt klar, det er ein stor risiko for at Glasgow ikkje leverer, seier Guterres med tilvising til det kommande klimatoppmøtet i Skottland.

FNs generalsekretær etterlyser klarare løfte om klimakutt, ikkje minst frå G20-landa som til saman står for 80 prosent av bruttonasjonalproduktet i verda.

Løfta som hittil er gitt, inneber at den globale oppvarminga vil bli på 2,7 grader, seier Guterres.

– Vi bevegar oss framleis i retning av ein klimakatastrofe. Vi ser ei farleg grad av mistillit mellom stormaktene, seier han, og legg til at dette er eit openbert hinder for den «massive mobiliseringa av politisk vilje» som trengst for å lykkast i kampen mot global oppvarming.

Mistilliten hindrar òg rettferdig fordeling av koronavaksine i verda, meiner Guterres.

– Global koordinert handling har komme i andre rekkje, medan hamstring og vaksinenasjonalisme er i førarsetet, seier han.

Medan innbyggjarane i rike land no får den tredje dosen sin med koronavaksine, er det framleis berre 5 prosent av Afrikas befolkning som er fullvaksinerte, påpeikar Guterres.

