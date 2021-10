Koronapandemien har kravd over 5 millionar liv

utenriks

Over 246,5 millionar menneske har hittil fått påvist smitte, godt og vel 79 millionar av dei i Asia, 64 millionar i Europa, 56 millionar i Nord-Amerika og 38 millionar i Sør-Amerika.

I Afrika har 8,5 millionar til no fått påvist smitte, men mørketala blir frykta å vere høge både der og i andre delar av verda.

USA toppar lista over flest koronarelaterte dødsfall med nærare 764.000, følgd av Brasil med 607.000 og India med 457.000.

I forhold til folketalet er det derimot Peru som er hardast ramma, med heile 596 dødsfall per 100.000 innbyggjarar, følgd av Bosnia med 353, Bulgaria med 345 og Nord-Makedonia med 341.

Noreg har til samanlikning 16 dødsfall per 100.000 innbyggjarar, Danmark har 47 og Sverige 147.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) understreka nyleg at pandemien langt frå er over, og det blir no meldt om nye smittetoppar i Russland og fleire andre europeiske land.

Fleire land har no opna for å setje ein tredje vaksinedose på innbyggjarane sine, medan det i Afrika framleis berre er 5 prosent av befolkninga som er fullvaksinert.