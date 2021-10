Merkels besøk til Hellas markerer slutten på finanskrisa

utenriks

Besøket på fredag til Aten er hennar siste som statsminister. Det markerer eit vendepunkt for Hellas som har komme seg ut av finanskrisa, seier ei kjelde i den greske regjeringa.

Merkels avskjedsbesøk indikerer òg at dei tøffe siste åra med økonomisk krise i Hellas no kan vurderast som avslutta på ein vellykka måte, seier Alexander Kritikos ved det tyske instituttet for økonomisk forsking (DIW).

Kritikos seier at den tyske leiaren har greidd å etablere gode relasjonar med den noverande konservative greske regjeringa.

– Det betyr endeleg tilbake til normalen for forholdet mellom dei to landa, legg han til.

Finanskrisa og gresk sinne

Hellas vart hardt ramma av finanskrisa i 2008 som vart starten på ei vanskeleg tid for landet.

I 2010 bad Merkel den dåverande greske statsministeren Giorgos Papandreou om å innføre tøffe sparetiltak for å kutte eit veksande offentleg underskot. Den greske regjeringa gjekk med på store budsjettkutt og auka skatteinntekter, og fekk til gjengjeld 300 milliardar euro i internasjonale redningspakkar.

Dei strenge tiltaka førte til at pensjonane vart kutta og at minsteløna fall til under 600 euro. Bemanninga i offentlege tenester og sjukehus vart redusert, og det var mangel på medisinar og andre varer. Også ei bølgje av privatiseringar vart sett i gang i landet.

Dette skapte raseri blant grekarane.

– Ein av dei mest hata kvinnene i Hellas, skreiv tabloidavisa Bild då Merkel vart møtt av sinte demonstrantar under besøket sitt i Aten i 2012. Nokre demonstrantar heldt banner med hakekors og teikningar av henne som ein Hitler-karikatur.

Då Alexis Tsipras vart vald som statsminister i 2015 gjekk forholdet mellom landa frå vondt til verre. Hellas stod i fare for å bli kasta ut av eurosona, før landet motvillig gjekk med på dei strenge krava.

Men nokre år seinare byrja endeleg pilene for den greske økonomien å peike opp igjen.

Framleis låg tillit

I dag er det framleis mange grekarar som ikkje har tilgitt Merkels strenge krav under finanskrisa.

Ei undersøking frå Pew Research, som vart utført i 16 ulike land, kom fram til at berre 30 prosent av grekarane hadde tillit til ho. Det stod i stor kontrast til dei andre landa, der gjennomsnittet låg på 77 prosent.

Noverande statsminister Kyriakos Mitsotakis sa førre veke i Brussel at Merkel hadde kravd mykje av grekarane under finanskrisa, og at krava gjekk over kva samfunnet kunne klare.

Også Merkel har tidlegare erkjent at ein av dei vanskelegaste augneblinkane i hennar periode som statsminister, var då ho bad om så mykje frå Hellas. Men ho held fast ved at dei strenge innstrammingstiltaka var nødvendige.

Samtalane under møta fredag fokuserer hovudsakleg på energikrisa i Europa, kampen mot koronapandemien, forholdet til Tyrkia og situasjonen i Libya, ifølgje ei gresk regjeringskjelde.

