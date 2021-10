utenriks

I resolusjonen blir alle land oppmoda til å verne utdanning under konflikt, men også til konkret førebygging for at mellom anna skular ikkje blir militære mål.

Resolusjonen tek konkret opp behovet for vern av jenter og kvinner, som ofte er særleg utsette i konfliktar. Det gjeld til dømes vern mot vald og overgrep langs skulevegen, men også nekting av utdanning av politiske årsaker.

Avstemminga i Tryggingsrådet er klokka 16 norsk tid.

