utenriks

Smitten kom til øystaten med ein person som hadde vore i New Zealand. Alle dei 214 om bord på flyet har vorte sett i isolasjon sidan dei kom til Tonga.

Statsministeren ber innbyggjarar førebu seg på restriksjonar og vaksinasjon.

Øystaten, som ligg 2.300 kilometer nord for New Zealand, har stengt grensene sidan koronapandemien starta. Det bur litt over 100.000 personar i Tonga.

